Seit Mitte Juni gibt die Apple-Aktie nun wieder so richtig Gas. Seit dem Korrekturtief konnte der Titel bereits über 18 Prozent an Wert wieder gut machen. Das Chartbild hat sich damit wieder deutlich aufgehellt. Die Chance, dass die Rally weiter geht, steht gut. So weit kann es jetzt gehen.Am 5. Juli war es vollbracht. Nach einem Anlaufversuch hat es die Aktie des iPhone-Riesen doch geschafft, die Abwärtstrendlinie bei 140 Dollar nach oben zu durchbrechen. Das starke technische Kaufsignal brachte ...

