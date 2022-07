DJ Veganz Group AG: Veganz bringt klimafreundliche Innovationen auf die BIOFACH Messe 2022

DGAP-Media / 2022-07-21 / 10:00

Berlin, 21.07.2022 Nach einem Jahr Pause findet vom 26. bis 29. Juli 2022 in Nürnberg die BIOFACH Messe statt. Die BIOFACH ist die weltweit größte und wichtigste Fachmesse für bio-zertifizierte Produkte. 2020 zählte die Messe fast 50.000 Besucher:innen und über 3.500 Austeller aus aller Welt. Auch die Veganz Group AG ist dieses Jahr wieder vor Ort vertreten und bringt einige ihrer innovativen, pflanzlichen Produkte auf die Messe. Rund die Hälfte des Sortiments des Berliner Unternehmens ist aktuell bio-zertifiziert und die Besucher:innen können sich vor Ort von diesem überzeugen.

Am Stand des Multikategorie-Anbieters in Halle 9 ist ein buntes Sortiment an bekannten Veganz Topsellern wie den Veganz Choc Bars, Crackern und Keksen zu finden. Aber auch Neuprodukte wie zum Beispiel die Veganz Nougat-Praliné können vor Ort probiert werden. Die Bio-Schokolade auf Hafer-Basis ist zartschmelzend gefüllt und hat in drei von vier Kategorien des Veganz-Nachhaltigkeitsscores?die Top-Wertung von drei Sternen erhalten. Die Nougat-Praliné ist in einer plastikfreien Folie auf Basis von Holzfasern verpackt, die sich innerhalb von 50 Tagen kompostieren lässt.

Ein weiteres Highlight ist der Veganz Cashewbert. Die pflanzliche Alternative für Camembert besteht aus nur fünf Zutaten und wird lokal in einer Manufaktur in Berlin Prenzlauer Berg hergestellt. Aufgrund der pflanzlichen Cashew-Basis kann die Käse-Alternative mit 533 g ausgestoßenem CO2 (pro 175 g Packung) im Vergleich zu einem konventionellen Camembert fast zwei Drittel der Emissionen einsparen - für die tierische Version werden 1.397 g CO2 ausgestoßen.

Weitere Informationen über Veganz und zu den Produkten erhalten Sie hier.

Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und über 22.000 Verkaufsstellen (Points of Sale, POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt.?

Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 30 2936378 172 Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Veganz Group AG Schlagwort(e): Events

2022-07-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Veganz Group AG Warschauer Straße 32 10243 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2936378 0 Fax: +49 (0)30 2936378 20 E-Mail: info@veganz.de Internet: https://veganz.de/ ISIN: DE000A3E5ED2 WKN: A3E5ED Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1402405 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1402405 2022-07-21

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=03eff02519e3a6c3940692cb4602ffe2

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1402405&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)