Der DAX muss am Donnerstag erneut Verluste hinnehmen. Es sorgt zwar für Erleichterung, dass russisches Gas durch Nord Stream 1 fließt. Allerdings ist der Umfang der russischen Lieferungen weiter unklar, zudem wagen sich die Anleger vor dem EZB-Entscheid am Nachmittag nicht aus der Deckung - zumal sich auch die Regierungskrise in Italien zuspitzt.Die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen waren durch den Kurssprung vom Dienstag bereits eingepreist. Nun muss sich zeigen, in welchem Volumen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...