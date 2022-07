Eqonex erweitert das Angebot an Krypto-ETNs und ist damit neuer Emittent auf Xetra und dem Frankfurter Parkett. 20. Juli 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von First Trust auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar. Der First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF bietet Anleger*innen Zugang zu dividendenstarken US-amerikanischen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Der ETF bildet den Value Line Dividend-Index ab und investiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...