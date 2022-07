DJ SENTIMENT/Stimmungskluft zwischen Profis und Privaten geschrumpft

Die Stimmungskluft zwischen DAX-Profis und -Privatanlegern ist geschrumpft. Wie der jüngsten wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den institutionellen Anlegern auf 40 Prozent (-6 Punkte) gefallen, während er bei den Privatanlegern um 6 Punkte auf 38 Prozent gestiegen ist. 37 Prozent (-1 Punkt) der Profis sind pessimistisch gestimmt, bei den Privaten sind es 37 Prozent (-4 Punkte). Damit sind 23 Prozent (+7) der Institutionellen neutral gestimmt und 25 Prozent (-2) der Privatanleger.

Die Schwächephase des DAX aus der vergangenen Woche bis in die Nähe des Juni-Tiefs und die darauffolgende mehr als 7-prozentige Erholung haben sowohl einem Teil der privaten als auch der institutionellen Investoren Kursgewinne beschert. "In der Folge ist die große Stimmungskluft zwischen diesen beiden Panels wieder deutlich zusammengeschrumpft", so Analyst Joachim Goldberg. Trotz dieser Entwicklung und der eindrucksvollen Erholung an den Aktienmärkten geht Goldberg weiter davon aus, dass es sich lediglich um eine Korrektur in einem übergeordneten Bärenmarkt handelt.

In den USA hat sich derweil die Stimmung leicht verbessert. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors ist das Bullenlager der US-Privatanleger auf 29,6 Prozent von 26,9 Prozent gestiegen. Das Bärenlager schrumpfte auf 42,2 Prozent von 46,5 Prozent in der Vorwoche. Damit sind 28,2 Prozent der US-Privatanleger neutral positioniert nach 26,6 Prozent in der Vorwoche.

July 21, 2022

