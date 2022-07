Die Ölpreise sind am Donnerstag unter Druck geraten. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,59 US-Dollar. Das waren 4,33 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich stark um 4,18 Dollar auf 95,70 Dollar.Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist leicht gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 109,93 US-Dollar je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...