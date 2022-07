DJ NORD STREAM BLOG/VKU: Gaslieferungen kein Zeichen der Entspannung

Informationen, Kommentare und Einschätzungen zur Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland:

VKU: Wiederaufnahme der Gaslieferungen kein Zeichen der Entspannung

Der Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) sieht in der Wiederaufnahme der Gaslieferungen über Nord Stream 1 keine Entwarnung. Deutschland müsse alles dafür tun, dass die Gasspeicher wie geplant bis zum 1. November zu 90 Prozent gefüllt würden. "Die reduzierten Lieferungen zeigen: Putin setzt Gas als Waffe in seinem Wirtschaftskrieg ein. Insgesamt bleibt die Lage damit angespannt und unsicher", sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Wichtig ist, dass wir alle - Politik, Energiewirtschaft, Wirtschaft insgesamt und Bürgerinnen und Bürger - jetzt nicht nachlassen, sondern für den Ernstfall im Winter vorsorgen." Alle Maßnahmen zum Gaseinsparen dienten der Vorsorge und letztlich auch der eigenen Verteidigung.

Bundesnetzagentur: Gasflüsse höher als erwartet

Die russischen Gasflüsse über die Gaspipeline Nord Stream 1 liegen nach dem Ende der Wartungsarbeiten etwas höher als zunächst angekündigt. Nach Angaben des Chefs der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, liegen die realen Gasflüsse über der ursprünglichen Nominierung und könnten das Vor-Wartungsniveau von rund 40 Prozent Auslastung erreichen. "Die politische Unsicherheit und die 60-prozentigen Kürzung von Mitte Juni bleiben leider bestehen", erklärte Müller auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Auslastung liegt aktuell laut Müller bei rund 700 Gigawattstunden.

Ifo-Chef Fuest rechnet mit reduzierter Gaslieferung

Der Chef des Ifo-Institutes, Clemens Fuest, rechnet nach dem Ende der Nord-Stream-1-Wartung mit reduzierten Liefermengen aus Russland. "Ich rechne damit, dass Russland die Lieferungen allenfalls anteilig wieder aufnimmt und versucht, durch ständige Verunsicherung über die Gasversorgung die politische Unterstützung der Bevölkerung für die Ukraine zu erschüttern", sagte Fuest der Rheinischen Post. "Auch deshalb ist es entscheidend, dass wir uns entschlossen darauf vorbereiten, ohne weiteres russisches Gas durch den Winter zu kommen." Der Ifo-Chef sieht Deutschland in einer schlechten Lage: "Europa und insbesondere Länder wie Deutschland und Italien sind schlecht auf ein Ende der russischen Gaslieferungen vorbereitet. Insofern wäre es eine große Entlastung, wenn die Gaslieferungen wieder aufgenommen würden. Allerdings dürfen wir uns, wenn es so kommt, keinesfalls in Sicherheit wiegen."

Gaslieferung durch Pipeline Nord Stream 1 wieder aufgenommen

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten fließt wieder Erdgas durch die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 1. "Es läuft an", sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Nord Stream AG am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP, ohne genauere Angaben zur Liefermenge zu machen. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die vom russischen Gaskonzern Gazprom angekündigte Gasmenge liege bei 30 Prozent der möglichen Auslastung. Die angemeldete Menge sei für die ersten zwei Stunden verbindlich, Veränderungen während des Tages wären "sehr ungewöhnlich", fuhr Müller fort.

Netzwerkbetreiber erwartet Lieferung für Donnerstag

Nach zehn Tagen Unterbrechung sind für Donnerstag wieder Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt. Dies schreibt der Netzwerkbetreiber Gascade auf seiner Internetseite. Das Unternehmen unterhält die beiden Empfangsterminals der Pipeline in Mecklenburg-Vorpommern. Genauere Angaben zu den erwarteten Mengen gab es zunächst nicht. Die Bundesregierung befürchtet, dass Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 die Gaslieferungen erneut drosselt oder ganz beendet. Am Mittwoch allerdings hatte Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt, dass der Konzern Gazprom seine Verpflichtungen "in vollem Umfang" erfüllen werde. "Gazprom hat seine Verpflichtungen erfüllt, erfüllt sie jetzt und wird sie auch in Zukunft erfüllen", sagte Putin in Teheran.

