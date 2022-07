NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1100 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe sein schwieriges Quartal hinter sich gebracht, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun winkten den Amerikanern wieder höhere Absatzvolumina und steigende Margen./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 22:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 22:12 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

