Gilching (ots) -Auf dem diesjährigen Caravansalon in Düsseldorf zeigt der Anbieter von Thermosystemen neue platzsparende Lösungen.Von einer neuen Hybridlösung für Heizung und Warmwasser bis zu zwei neuen Kühlschränken der Reihe Freeline Slim präsentiert Systemanbieter Webasto an Stand A60 in Halle 13 sein umfangreiches Portfolio für das mobile Reisen."Hybrid 3" - Heizkomfort braucht nicht viel PlatzDoppelte Heizkraft voraus: Nachdem es die Hybrid-Lösung aus dieselbetriebener Webasto Luftheizung und Gasboiler von Whale bereits seit einiger Zeit für Reisemobile gibt, kommt jetzt eine kleinere Version für Camper Vans auf den Markt. "Hybrid 3" heißt die Kombination aus einer Air Top 2000 STC Raumheizung und dem Whale Expanse Warmwasserbereiter mit insgesamt 3,35 Kilowatt Heizleistung. Da Webasto exklusiver Vertriebspartner für Whale-Produkte in Kontinentaleuropa ist, kommt die Hybridlösung "aus einer Hand". Die Geräte sind flexibel im Fahrzeug positionierbar, auch unterflur, und verbrauchen so keinen wertvollen Stauraum. Auch die Rohre zur Luftverteilung wurden für den Einbau im Camper auf nur 60 Millimeter Durchmesser verkleinert. Der Boiler ist wahlweise ausschließlich mit Gas oder mit elektrischer Zuheizung erhältlich, beide Varianten erfüllen die Vorgaben der EU-Trinkwasserrichtlinie.Die Kombination der Geräte von Webasto und Whale ermöglicht gleichzeitiges Heizen und Duschen bei minimalen Aufheizzeiten, da beide Geräte je 100 Prozent ihrer Heizleistung für entweder Heizen oder Warmwasserbereitung geben. Durch den Einsatz der dieselbetriebenen Raumheizung können Gasflaschen kleiner dimensioniert sein, was wiederum kostbaren Platz und Gewicht spart. Bedient werden kann die Luftheizung mit verschiedenen Bedienelementen, unter Anderem mit der komfortablen Webasto Thermo Connect App.Kühlschränke Freeline Slim 70 und 90 brauchen wenig StromWebasto zeigt außerdem zwei neue Kühlschrank-Modelle für eine platzsparende Integration in Camper Vans und Reisemobile. Der Freeline Slim 70 mit insgesamt 70 Liter Bruttovolumen bietet reichlich Raum für Speisen und Getränke, davon 12 Liter als Gefrierfach. Der größere Freeline Slim 90 hat ein 11-Liter-Gefrierfach und insgesamt 90 Liter Bruttovolumen. Mit ihren Abmaßen 420x821x450 Millimeter und 420x975x485 Millimeter (BxHxT) sind die beiden Kühlgeräte sehr schlank gehalten und eignen sich insbesondere für kürzere Fahrzeuge. Die Verwendung der neuesten hocheffizienten Nano-Kompressortechnologie in Verbindung mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R600a garantiert mit 290 Wh/24h beziehungsweise. 340 Wh/24h einen äußert niedrigen Stromverbrauch. Bedient werden beide Kühlgeräte mit einem digitalen Bedienfeld, über das diverse Zusatzfunktionen wie etwa ein geräuschreduzierter Nachtbetrieb und ein Stromsparbetrieb ausgewählt werden können.