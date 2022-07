FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Senkung der Jahresziele wirke verglichen mit dem Kurseinbruch im Jahresverlauf moderat, schrieb Analyst Benjamin Kohnke am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dem Markt werde aber sauer aufstoßen, dass das Management bis zuletzt sehr optimistisch gewesen sei und die Senkung nach einem eigentlich soliden zweiten Quartal komme, so der Experte. Damit zeichne sich eine deutliche Verschlechterung im Juli ab. Angesichts fehlender Erklärungsmöglichkeiten in einer Telefonkonferenz müssten die Anleger bis zum Halbjahresbericht Mitte August etwas im Trüben fischen./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 01:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 01:39 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

