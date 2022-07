Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute erwartungsgemäß wieder keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik implementieren wollen, so die Analysten der Nord LB.Somit würden der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren weiterhin auf dem bisherigen Niveau verharren. Im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken sehe sich die Bank of Japan also auch weiterhin nicht unter größerem Handlungsdruck. Diese kaum zu übersehende Tatsache laste aktuell in spürbarem Umfang auf dem Yen. Mit Blick auf die Währung der Vereinigten Staaten sei inzwischen die psychologisch wichtige Marke von 140 JPY pro USD in den Fokus gerückt. Diese gelte mit Blick auf die Regierung in Tokio als eine Art "Schmerzgrenze". ...

