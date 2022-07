Apple hat die Betriebssystem-Updates nach einem ausführlichen Beta-Test nun endlich veröffentlicht. Diese enthalten zwar wenige Neuerungen, aber doch einige Verbesserungen. Betatester verwenden sie bereits: die neuesten Versionen von Apples iOS, iPad OS, macOS, Watch OS und tvOS. Und auch wenn die Veränderungen nicht groß sind, so gibt es doch eine Handvoll Verbesserungen: Bei iOS und iPad OS 15.6 gibt es nun die Möglichkeit, ein Live-Sportspiel in der TV-App anzuhalten, zurück- sowie vorzuspulen und neu zu starten. Zudem wurden einige Fehler in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...