Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) hat für ihre Kunden drei telemedizinische Services an den Markt gebracht: Der digitale "Symptom-Checker" mit Arzt-Chat, der Telefonservice "Doc on Call" und die ärztliche Sprechstunde per Video. Versicherte haben nun damit die Möglichkeit, medizinische Fragen vertraulich an unabhängige Ärzte zu richten. Zudem ergänzt eine Facharzt-Terminvermittlung das Servicepaket. Die einzelnen Angebote bauen aufeinander auf, sind aber je nach Bedarf auch unabhängig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...