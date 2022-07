FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte erfreuliche Quartalszahlen und einen starken Auftragseingang berichten, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der geänderten Segmentberichterstattung und Sondereffekten dürften die Resultate aber nur schwer mit früheren Zahlen vergleichbar sein./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:53 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

