ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Sell" mit einem Kursziel von 3250 Franken belassen. Das operative Ergebnis des ersten Halbjahrs habe die Markterwartungen um zwei Prozent übertroffen, schrieb Analyst Charles Eden am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. In der Telefonkonferenz dürfte der Cashflow-Trend des Aromen- und Duftstoffherstellers in der zweiten Jahreshälfte im Fokus stehen./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:00 / GMT



ISIN: CH0010645932

