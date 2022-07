Zugelassen ist der Totimpfstoff gegen Corona von Valneva bereits, doch bisher mangelte es dem französischen Hersteller an Abnehmern für das Vakzin. Die EU hat sich nun bereit erklärt, dem Unternehmen Impfstoffdosen abzunhmene. Das geschieht aber in einem deutlich kleineren Rahmen als ursprünglich angedacht.Als der zugrundeliegende Liefervertrag abgeschlossen wurde, wollte die EU Valneva (FR0004056851) eigentlich allein in diesem Jahr 27 Millionen Impfdosen abkaufen. Insgesamt war von 60 Millionen Impfdosen die Rede, was Valneva ansehnliche Umsätze beschert ...

