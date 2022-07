Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3156 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/75 geht es um die Vorbereitung eines Reverse-Moves mit meiner Kollegin Allison. Neues von bank99, ein weiteres High im Rosinger-Index, Defensiv-Reaktionen von Marinomed und Valneva, AT&S und die Zahl 20.000 bzw.Lewandowski ist kein W(eh) und hat keine. Wer singt mit mir We've got Tonight am Ende der Folge https://boersenradio.at/page/podcast/3153/ ?Bewertungen machen Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-börse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...