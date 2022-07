Europas Anleger haben kurz vor der erwarteten Zinswende der Europäischen Zentralbank kalte Füße bekommen. An den Nerven zerrten am Donnerstag auch die Regierungskrise in Italien und die Unsicherheit bezüglich weiterer Gaslieferungen Russlands. Der Dax rutschte am Vormittag um bis zu 1,1 Prozent auf 13.133 Punkte ab, der EuroStoxx50 verlor 0,9 Prozent auf 3554 Zähler. Der Euro notierte behauptet bei 1,0185 Dollar.

