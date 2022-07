Ein Artikel von Leona Spauszus, Social-Media-ExpertinBefragt man junge Menschen dazu, was sie von einem modernen Makler erwarten, hört man unter anderem Folgendes:Online-Präsenz und Online-BeratungTransparenz und Information junge und moderne Ansprache (am liebsten per du) modernes Erscheinungsbildeinfache KontaktaufnahmeWie der moderne Makler auf Social Media sein sollFast jeder Makler hat eine Website und bietet Online-Beratung an. Jedoch wird eine wichtige Anforderung der Kunden in vielen Fällen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...