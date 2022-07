Mit viel Vorschusslorbeeren startet SMA Solar in den heutigen Handel. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund zwei Prozent. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 46,44 EUR hingelegt werden. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur SMA Solar-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund 1,0 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Hochpunkt liegt bei 46,90 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...