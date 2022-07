Die zielorientierte Finanzplanung wird den HNWI- und Privatkunden der Rabobank zur Verfügung stehen

InvestCloud, der weltweit führende Anbieter im Bereich der digitalen Transformation für die Finanzindustrie, kündigte heute an, die Rabobank, eine der größten Banken in den Niederlanden, dabei zu unterstützen, allen ihren Kunden vom Privatkundengeschäft bis hin zu Retail-Kunden eine digitale Finanzplanung zur Verfügung zu stellen.

"Die Rabobank ist wie wir davon überzeugt, dass jeder Zugang zu einem Finanzplan haben sollte, und zwar unabhängig von der Höhe seines Einkommens", sagte InvestCloud-CEO John Wise. "Wir sind sehr erfreut, mit dieser Bank zusammenzuarbeiten und sie bei ihren ehrgeizigen Zielen zu unterstützen, die Kundenbetreuung zu digitalisieren und Millionen von Menschen in den Niederlanden dabei zu helfen, ihre Zukunft besser zu planen und zu investieren und ihre Lebensziele zu erreichen."

Die Rabobank-Kunden können künftig online und über eine mobile App hochgradig individualisierbare Lebenspläne entwerfen. Auf deren Grundlage können Berater ihre Kunden dabei unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, ohne zeit- und kostenintensive Angebote ausarbeiten zu müssen.

Eine intelligente, zielorientierte Finanzplanung gibt den Kunden eine Vorgehensweise an die Hand, mit der sie ihre individuellen Lebensziele erreichen können sei es der Vorruhestand, die Ausbildung eines Kindes, eine Weltreise oder ein anderes, ganz persönliches Ziel. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Einbeziehung von Rentendaten, Machbarkeitsberechnungen und -grafiken sowie automatisierte Empfehlungen zum Sparen, Investieren und Rentensparen.

Diese Partnerschaft mit einer weiteren europäischen Großbank verdeutlicht die erklärte Philosophie von InvestCloud, die digitale Transformation voranzubringen und den Kunden auf dem gesamten Kontinent ein personalisiertes Erlebnis in der Vermögensverwaltung zu bieten. Die InvestCloud-Produktsuite der nächsten Generation InvestCloud X bietet eine durchgängige Digitalisierung der Vermögensverwaltung von der digitalen Kommunikation über die digitale Planung bis hin zu einem digitalen Finanzsupermarkt, der den Kauf und Verkauf von Finanzprodukten grundlegend neu gestaltet.

Über InvestCloud

InvestCloud ist ein globales Unternehmen, das sich auf digitale Plattformen spezialisiert hat, die die Entwicklung von Finanzlösungen ermöglichen, die in die Cloud vorintegriert sind. Das Unternehmen bietet On-Demand-Kundenerfahrungen und intuitive Betriebslösungen mit einer ständig wachsenden Bibliothek modularer Anwendungen, die zu leistungsstarken Produkten führen. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über mehr als 20 Niederlassungen weltweit, darunter New York, London, Genf, Singapur, Tokio und Sydney. Das Unternehmen betreut Billionen von Vermögenswerten für Hunderte von verschiedenen Kunden von den größten Banken der Welt bis hin zu Vermögensverwaltern, Asset Managern und Asset-Services-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter InvestCloud.com.

