Washington und Farnborough, Großbritannien (ots/PRNewswire) -Erste Träger-Partnerschaft für Supernal unterstreicht die strategische Bedeutung der Beschleunigung der BatterietechnologieSupernal und Electric Power Systems, Inc. (EP Systems) gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die die Entwicklung und Produktion von sicheren, leichteren und zertifizierbaren eVTOL-Fahrzeugbatterien beschleunigen soll. Die aufstrebenden Branchenführer haben ihre Vereinbarung während einer Zeremonie auf der Farnborough International Airshow formalisiert, was zur ersten Träger-Partnerschaft für Supernal führt.Ziel der Partnerschaft ist es, die Einführung kommerzieller eVTOL-Flüge zu ermöglichen und die zunehmende Verbesserung der Trägerleistung zu unterstützen, wenn der AAM-Markt reift. Supernal, das zur Hyundai Motor Group gehört, plant, im Rahmen eines "offenen Ökosystems" zu arbeiten, das die technologischen Nischenbedürfnisse von AAM (Fortschrittliche Luftmobilität - Advanced Air Mobility) abdeckt."AAM erfordert eine umfangreiche Wertschöpfungskette und viele Aspekte - von der Batterieleistung über die digitale Infrastruktur bis hin zum Passagier-Erlebnis - erfordern Verbesserungen und eine kettenübergreifende Integration, um Fortschritte zu ermöglichen", so Jaiwon Shin, Präsident der Hyundai Motor Group und CEO von Supernal. "Wir freuen uns darauf, mit Electric Power Systems zusammenzuarbeiten und bahnbrechende Technologien zu entwickeln, die den Luftverkehr revolutionieren und die Möglichkeiten der Menschen erweitern werden."Supernal wird sein Netzwerk von Batterietalenten und Partnern weiter ausbauen, um Verbesserungen in den Bereichen Leistung, Energie, Ladezeit und Zyklusdauer voranzutreiben, die zu längeren und erschwinglicheren Flügen von eVTOL-Trägern führen werden. Erfahren Sie hier mehr über Batterien von Supernal."Wir freuen uns, mit Supernal zusammenzuarbeiten, um das Fliegen zu demokratisieren und eine neue, nachhaltige Transportkategorie zu schaffen", kommentierte Nate Millecam, Präsident und CEO von Electric Power Systems. "Die langfristige Perspektive und der umfassende Ansatz von Supernal bei der Entwicklung des Bereichs Advanced Air Mobility haben dazu geführt, dass das Unternehmen als Vordenker der Branche und versierter Partner angesehen wird."Die Erfahrung von EP Systems hat dem Unternehmen eine breite Perspektive auf die elektrische Entwicklung in der gesamten Luftfahrt gegeben Vollelektrische Flugzeuge brauchen Energiespeicher mit hoher Dichte. Durch die Nutzung von Fortschritten bei der Batterieleistung und der Materialtechnologie bietet das einzigartige Batteriemanagementsystem von EP Systems eine überragende Lösung.Zu den aktuellen Kunden von EP Systems gehören die NASA, die Federal Aviation Administration, Boeing, Safran, Bell Textron, Diamond Aircraft, VoltAero, Aura Aero und Embraer.Das Kabinenkonzept für eVTOL-Träger von Supernal ist auf der Farnborough International Airshow zu sehen (Ausstellungshalle 1, Pioneers of Change, Stand 1307). Klicken Sie hier um die Aktivitäten des Unternehmens vor Ort zu verfolgen.Informationen zu SupernalSupernal (Su-per-nal) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für Advanced Air Mobility, das einen kommerziell nutzbaren eVTOL-Träger nach den höchsten Standards der kommerziellen Luftfahrt entwickelt und daran arbeitet, das unterstützende Ökosystem verantwortungsbewusst mitzugestalten und es in bestehende Transportoptionen zu integrieren. Als Teil der Hyundai Motor Group sind wir sowohl ein neues als auch ein etabliertes Unternehmen. Wir haben vor, unser automobiles Erbe zu nutzen, um den Flugverkehr zu revolutionieren und AAM für die breite Masse zugänglich zu machen. Besuchen Sie www.supernal.aero für weitere Informationen und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.Informationen zu Electric Power SystemsEP Systems bietet leistungsstarke, skalierbare und zertifizierbare Antriebsstränge für die elektrifizierte Luftfahrt. Das Unternehmen entwickelt Energiespeichersysteme, Gleichstrom-Schnellladestationen und elektrische Antriebsprodukte für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Automobilindustrie, die Schifffahrt und die industrielle Antriebstechnik. EP Systems verfügt über zahlreiche Batteriesysteme, die derzeit bemannte und unbemannte Flugzeuge antreiben (z. B. Diamond eDA-40, NASA X-57, Aurora Flight Sciences Pegasus, Embraer Ipanema und Boeing CAV). Fortschrittliche Funktionen, wie die patentierte, leichte Containment-Box, sorgen für sicherere Batteriesysteme und haben zu einer perfekten Sicherheitsbilanz im Einsatz geführt. Besuchen Sie uns auf www.epsenergy.com für weitere Informationen und follgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook sowie unserem Aviation Renaissance Podcast.jennifer.darland@supernal.aeroacarter@supernal.aeroabbie.bean@ep-sys.netKontakte:Jennifer DarlandKommunikation und Marke, Supernaljennifer.darland@supernal.aeroAndre CarterKommunikation und Marke, Supernalacarter@supernal.aeroAbbie BeanMarketing und Kommunikation, EP Systemsabbie.bean@ep-sys.netFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1862964/SUPERNAL_FIA_WEDNESDAY_EPS_2_min.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1860936/Supernal_Logo.jpgOriginal-Content von: Supernal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163752/5278775