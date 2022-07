Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Fibocom (https://www.fibocom.com/) (Aktiencode: 300638), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen IoT-Lösungen (Internet of Things) und drahtlosen Kommunikationsmodulen, kündigte die Einführung des AI-Smart-Moduls SCA825-W an. Das Modul, das auf dem Premium-SoC (System-on-Chip) QCS8250 von Qualcomm Technologies basiert, wurde entwickelt, um die Anforderungen von Highend-AIoT-Szenarien wie HD-Videokonferenzen, HD-Livestreaming, Cloud-Gaming, Edge Computing, Robotik, Drohnen, AR/VR und so weiter zu erfüllen.Die Kombination von AI (artificial intelligence) und IoT (internet of things) hat neue Möglichkeiten für Branchen eröffnet, die automatisierte Echtzeit-Entscheidungen und Datenanalysen benötigen. Die Nachfrage nach 5G-AIoT-Lösungen wird laut Counterpoint Research sprunghaft ansteigen, wobei die Auslieferungen von 5G-AIoT-Modulen zwischen 2022 und 2030 eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 84 % erreichen werden. Das AI-Smart-Modul von Fibocom wird in der Branche eine entscheidende Rolle spielen und hat das Potenzial, eine Vielzahl rechenintensiver Anwendungsfälle zu ermöglichen.Das hochmoderne AI-Smart-Modul SCA825-W von Fibocom ist mit der IoT-Lösung QCS8250 von Qualcomm ausgestattet und verfügt über eine Octa-Core-CPU Kryo 585, eine Adreno 650 GPU, eine dedizierte NPU 230 (Neural Processing Unit) sowie einen Hexagon DSP für maschinelles Lernen. Das Modul kann eine Rechenleistung von bis zu 15 TOPS (Tera-Operationen pro Sekunde) liefern und ermöglicht komplexe AI-Rechenleistung mit außergewöhnlichen Funktionen.Ausgestattet mit einem leistungsstarken Spectra 480 ISP (Bildsignalprozessor) Adreno 995 DPU und Adreno 665 VPU, unterstützt Fibocom SCA825-W bis zu sieben gleichzeitige Kameras, dreifache 4K-Anzeige und Videokodierung mit bis zu 4K-Auflösung bei 120 fps, 8K bei 30 fps (Bilder pro Sekunde) und bietet überlegene Bildaufnahme-, Verarbeitungs- und Anzeigefunktionen.Darüber hinaus unterstützt das Modul 5G, Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.1 sowie die 2×2 Wi-Fi MIMO-Mehrantennentechnologie, die verschiedene drahtlose Konnektivitätsoptionen für industrielle und kommerzielle Anwendungsfälle ermöglicht. Es unterstützt auch das Betriebssystem Android 10 und eine breite Palette von Schnittstellen (MIPI-DSI, I2S, PCIe, UART, USB, I2C, SPI), was eine hohe Flexibilität und einfache Integration ermöglicht, um die Anwendungsanforderungen der AIoT-Industrie zu erfüllen."Da AIoT jede Branche kontinuierlich verändert, werden leistungsstarke AI-Module zu einer wichtigen Säule", erklärte Eden Chen, General Manager of MC Product Management Dept. bei Fibocom. "Unser neu eingeführtes AI-Smart-Modul SCA825-W ist ein außergewöhnlicher Teil der Fibocom-Smart-Modul-Familie, die das AIoT mit technologischen Fortschritten weiter voranbringen wird."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1756809/LOGO_Logo.jpgPressekontakt:Ellie Cai,+86 755 26733555,pr@fibocom.comOriginal-Content von: Fibocom Wireless Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125592/5278774