London (ots/PRNewswire) -- pax.world kündigt für Dienstag, den 26. Juli 2022, den ersten offiziellen öffentlichen Grundstücksverkauf an- AIBCs "Metaverse des Jahres" - pax.world hat in seiner Seed- und Privatrunde bereits 5,8 Millionen Dollar gesammelt- OpenSea wird den Landverkauf mit einer begrenzten Auswahl an Grundstücken veranstalten, die den Landbesitzern einen frühzeitigen Zugang zu pax.world sowie die Mitgliedschaft im exklusiven "500club" ermöglichenpax.world kündigt für den 26. Juli seinen ersten öffentlichen Grundstücksverkauf an, noch vor dem für September 2022 geplanten öffentlichen Start der virtuellen Welt.Mit der bevorstehenden Markteinführung, die auf die bahnbrechende Privat- und Seed-Runde von 5,8 Mio. $ folgt, kann die Öffentlichkeit zum ersten Mal Zugang zu Grundstücken erhalten und diese erwerben. Jeder, der ein OpenSea-Konto hat, kann Land als NFT kaufen und vor der großen Eröffnung von pax.world im September darauf zugreifen.Die Markteinführung von pax.world bietet Early Adopters die Möglichkeit, für eine begrenzte Zeit Land zu kaufen. Es ermöglicht den exklusiven Zugang zur offenen Metaverse-Plattform von pax.world, auf der die Nutzer realistische 3D-Avatare erstellen und ihr Land mit Hilfe einer hochmodernen Toolbox bebauen können, die jedem Internetnutzer über einen Browser auf jedem Gerät zugänglich ist.Zu den ersten Partnerschaftsinitiativen von pax.world gehört eine Reihe von Kooperationen mit weltbekannten Architekten, von denen als erstes Grimshaw Architects angekündigt wurde, um gigantische und wunderschöne kommunale Zentren für Handel, Gewerbe, Kultur und Gesellschaft zu schaffen, die als "Metaserai" bekannt sind - inspiriert von den antiken Gasthäusern am Straßenrand, den "Karawansereien".Gründer Frank Fitzgerald sagt: "Wir freuen uns, mit dem ersten großen öffentlichen Grundstücksverkauf neue pax.world-Mitglieder in unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen. pax.world ist eine Plattform, die geschaffen wurde, um Handel, Kultur, Bildung und Gemeinschaft in einer technologisch anspruchsvollen virtuellen Umgebung zum Blühen zu bringen. Wir hoffen, dass unsere Nutzer pax.world helfen, ein sozialer Raum zu werden, den unsere Token-Besitzer über unsere DAO steuern. Wir freuen uns darauf, weitere renommierte Architekten und Partner bekannt zu geben, während wir pax.world den letzten Schliff geben."Die erste Verkaufsaktion von pax.world bietet 500 Grundstücke zwischen 0,6 und 5,5 ETH, die Early Adopters den ersten Zugang zu diesem brandneuen Metaverse ermöglichen. pax.world hat sich zum Ziel gesetzt, das Konzept des Metaverse zu einer virtuellen Welt weiterzuentwickeln, die wirklich wie eine Zivilgesellschaft funktioniert und von einer Dezentralen Autonomen Organisation (DAO) in Freiheit und Fairness regiert wird.Die ersten Landeigentümer von pax.world werden Teil des 500clubs und erhalten eine limitierte Auflage des NFT, die ihnen Zugang zu einer der exklusiven Inseln von pax.world und dem VIP-Programm mit Vorträgen und Veranstaltungen gewährt.pax.world hat bereits Erfolg in der Branche, nachdem es bei der diesjährigen AIBC-Auszeichnung "Metaverse des Jahres" den ersten Platz belegt hat, und ist Mitglied des Metaverse Standards Forum.Informationen zu pax.worldpax.world ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihr eigenes Metaversum zu erschaffen. Es ist ein Meta-Universum, das es Interessierten ermöglicht, sich innerhalb einer virtuellen Insel zu entwickeln und miteinander zu interagieren. Innerhalb von pax.world können die Nutzer Bildungseinrichtungen, Unternehmen und vieles mehr aufbauen.