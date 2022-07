Die Chipdesigner machen mobil. Die bekannten Namen sind AMD, NVIDIA und QUALCOMM, teilweise INTEL. Sie verlangen von Washington die gleichen steuerlichen und finanziellen Unterstützung wie für den Bau von Chipfabriken, wie z. B. für TEXAS INSTRUMENTS oder auch TAIWAN SEMICONDUCTOR etc. Das verändert die Marktlage.AMD ist seit Jahren der erfolgreiche Jäger von INTEL, obwohl sie den Umfang von INTEL noch längst nicht erreicht hat. Die Unterstützung für Chipfabrikation in den USA oder Nachbarländern führt zu einer neuen Beurteilung der Chiptitel insgesamt. Alle Chiptitel verloren in den letzten sechs Monaten rd. 40 % (Schnitt). Mitten im Chip-Boom bzw. -Mangel. Einer der Gründe dafür war die mangelnde Unterstützung für die Chipproduzenten, was zu den Chipkrisen führte. Gibt es den Ansatz für eine andere Politik, wird dies für die amerikanischen Chiptitel eine neue Perspektive. INTEL lieferte mit seiner geplanten Fabrik in Magdeburg den Anstoß mit immerhin 15 Mrd. $ Bausumme. Wir beginnen die neue Chipspekulation mit AMD.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 29! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 29 u.a.:++ Sommerrally an den Märkten?++ Deutsche Chemie-Aktien nach dem Gas-Schock++ AURUBIS hat zwei Eisen im Feuer++ Wall Street: Überbewertung löst sich auf++ Die Aufspaltung von Big Tech rückt näher++ MODERNA/BIONTECH: Impfstoffhype vorbeiIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info