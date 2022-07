Eigentlich hatte die EZB im Vorfeld ihrer heutigen Sitzung eher einen Zinsschritt um 25 Basispunkte in Aussicht gestellt. Aber in den vergangenen Tagen ist zunehmend die Spekulation aufgekommen, dass die erste Zinserhöhung seit 11 Jahren auch gleich 50 Basispunkte betragen könnte. Und genauso ist es heute gekommen. Dieser Schritt war eigentlich lange überfällig. Zudem ist die US-Notenbank Fed schon viel beherzter gegen die dynamisch steigende Inflation vorgegangen und hat seit März den Leitzins in drei Schritten um insgesamt 1,5 Prozentpunkte angehoben. Da hätte sich die EZB mit einer homöopathischen Anhebung von gerade mal 25 Basispunkten eher lächerlich gemacht. Wichtig ist nun, dass sich die EZB wieder auf ihre ureigenste Aufgabe konzentriert, nämlich die Bewahrung der Geldwertstabilität. Die heutige Erhöhung dürfte nur der Beginn einer langen Serie von Zinserhöhungen gewesen sein.





EZB-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de