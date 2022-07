An der New Yorker Wall Street scheint sich vor allem bei Tech-Aktien der Aufwärtstrend der letzten Tage dynamisch fortzusetzen. Rund 30 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels notiert der Nasdaq Composite Index 0,5 Prozent im Plus. Die angelaufene Q2-Saison hat überwiegend positive Ergebnisse geliefert und damit die Sorgen der Anleger vor einem Einbruch im zweiten Quartal gemildert. Im marktbreiten S&P 500 haben bislang rund zwei Drittel der Konzerne Geschäftszahlen über den Erwartungen der Analysten ...

