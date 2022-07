Original-Research: Allterco JSCo - von Montega AG



Empfehlung: Kaufen

seit: 21.07.2022

Kursziel: 28,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Tim Kruse



Allterco - ein smartes Investment



Die Allterco JSCo ist eine Aktiengesellschaft bulgarischen Rechts, die Smart Home-Produkte entwickelt und unter der Marke "Shelly" vornehmlich in Europa über die eigenen Websites (D2C) und B2B-Partner vertreibt. Historisch hat das 2003 gegründete Unternehmen seinen Ursprung im Telekommunikationssektor, sich aber seit 2013 zunehmend auf Smart Home-Produkte spezialisiert und in 2019 bzw. 2021 die verbliebenen Telekommunikations- sowie übrige nicht strategische Aktivitäten veräußert.

Der Markt für Smart Home-Produkte ist in vielen Regionen der Welt noch in einer frühen Phase der Entwicklung und verzeichnet daher hohe Wachstumsraten. So soll das durchschnittliche Wachstum in Europa bis 2026 knapp 20% p.a. betragen und ein Marktvolumen von 6,3 Mrd. USD erreichen. Neben der zunehmenden Adaption von Smart Home-Produkten in der Bevölkerung wird dieses Wachstum maßgeblich durch die flächendeckende Internet-Penetration und den Breitbandausbau strukturell gefördert.

Angesichts der attraktiven Perspektiven ist das Wettbewerbsumfeld im Smart Home-Markt als äußerst kompetitiv zu bezeichnen. Gegenüber vergleichbaren Wettbewerbern wie Homeatic, Fibaro oder Sonoff differenziert sich Allterco jedoch erfolgreich durch die Kompatibilität mit den meisten gängigen Smart Home-Plattformen (Google Home, Alexa, Apple HomeKit, etc.) und -Geräten fremder Hersteller sowie durch das breite Einsatzspektrum (z.B. Einbau der Produkte direkt am Stromnetz). Darüber hinaus kann das Unternehmen aufgrund seiner Finanzkraft, schlanker Kostenstrukturen und der internen F&E-Kompetenz schnell auf Marktgegebenheiten reagieren und Innovationen vorantreiben. Dass diese Wettbewerbsvorteile von den Kunden wahrgenommen und geschätzt werden, veranschaulicht die durchschnittliche, organische Wachstumsrate von 78% p.a. im Bereich Smart Home (2017-2021) und die überaus positive Bewertungshistorie bei führenden Distributionsplattformen wie etwa Amazon.



Aufgrund der starken Wettbewerbsposition und der Wachstumsperspektiven durch eine zunehmende Intensivierung der Vertriebsaktivitäten sehen wir Allterco exzellent positioniert, um auch in den kommenden Jahren die Marktanteile weiter auszubauen und ein durchschnittliches Umsatzwachstum von > 30% p.a. bis 2024 zu erreichen. Nach dem deutlichen Aufbau von Strukturkosten in 2022 (insbesondere Vertrieb und Marketing) sollten Skaleneffekte eine EBIT-Marge von 24,5% und eine Rückkehr zu einem ROCE-Niveau von über 50% bis 2024 ermöglichen.



Fazit: Der erfolgreiche Track Record sowie die hohe Ergebnisqualität von Allterco haben sich in den vergangen zwei Jahren in einer entsprechend positiven Kursentwicklung niedergeschlagen. Den makroökonomisch bedingten, branchenübergreifenden Kursrückgängen konnte sich die Aktie jedoch nicht entziehen (YTD ca. 30%). Im Hinblick auf den erwarteten guten Newsflow und die attraktiven Wachstumsaussichten sehen wir aktuell eine gute Chance für ein "smartes" Investment und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 28,00 Lew (BGN) zum Kauf (1 BGN = 0,51129 Euro - Kurs fixiert).





