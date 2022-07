DGAP-News: BingX / Schlagwort(e): Sonstiges

BingX führt Futures Grid Trading ein, um im Krypto-Winter einen Anreiz für Trader zu bieten



21.07.2022 / 16:00

BingX führt Futures Grid Trading ein, um im Krypto-Winter einen Anreiz für Trader zu bieten SINGAPUR - Media OutReach - 21. Juli 2022 - Die führende Crypto-Social-Trading-Plattform BingX freut sich, den Start ihres Futures Grid Trading-Features bekanntzugeben, nachdem es bereits im März eine neue Spot Grid Copy Trading-Funktion eingeführt hatte. Dieses neue Feature steht allen registrierten Nutzern zur Verfügung, damit Trader im aktuellen Krypto-Winter auf flexiblere Weise Einkünfte generieren können.

Wie der Name schon nahelegt, stellt das Futures Grid Trading eine Kombination aus Grid Trading und Futures Trading dar, was den Nutzern Grid Profits ermöglichen kann. Grid Trading ist eine quantitative Handelsstrategie, die den Kauf und Verkauf von digitalen Vermögenswerten zu vorher festgelegten Intervallen in einem vorher festgelegten Preiskorridor automatisiert, um so ein Handelsgitter (Trading Grid) aufzubauen. Diese Trading Grids helfen Anlegern dabei, wie mit einem Fischernetz Geld zu scheffeln - durch die Ausführung von Kauforders zu niedrigen Kursen und Verkaufsorders zu hohen Kursen während der Preisvolatilität sorgt das System jedes Mal für Gewinn, wenn der Verkaufspreis den Kaufpreis übersteigt. Dadurch fällt die Notwendigkeit weg, die Marktbewegungen vorherzusagen. Hinzu kommt, dass Futures Grid Trading es den Tradern erlaubt, das Mittel der Hebelwirkung (Leverage) einzusetzen, um den Gewinn zu maximieren. Im Vergleich mit anderen Plattformen bietet BingX den Nutzern eine größere Flexibilität, indem es die Mindestanlagesumme absenkt. Trader können Futures Grid Trading mit 20 USDT ausprobieren und sehen, wie das System eine automatische Arbitrage vornimmt. Sie können auch ein vorher festgelegtes Stop-Loss-Limit setzen, um den Verlust für eine Position zu begrenzen. "Für dieses Quartal liegt der strategische Fokus von BingX darauf, den Nutzern und Tradern ein besseres Handelsumfeld und neue Tools zu bieten, die die Rentabilität fördern. Wir sind außerdem dabei, den Handelsprozess weiter zu vereinfachen, damit neue Trading-Strategien eingesetzt werden können, die ihnen (insbesondere angesichts der aktuellen Marktlage) Erträge ermöglichen." - Elvisco Carrington, Global Communications & Public Relations Director Das neue Feature wird sowohl auf der BingX-App als auf dem Desktop verfügbar sein. Es erspart den Tradern, den Markt den ganzen Tag im Auge zu behalten, und trifft strategische, informierte und rationale Handelsentscheidungen für sie. Um Trader zu ermutigen, durch intelligente Tools Geld zu verdienen, wird BingX eine Kampagne starten, um alle Verluste von Tradern bei ihrem ersten Futures Grid Trading zu decken. Sicherheit steht bei BingX immer an oberster Stelle. Seit Anfang des zweiten Quartals 2022 ist auf dem Kryptomarkt insgesamt ein Abwärtstrend festzustellen. Die Insolvenz von Three Arrows Capital leitete eine Abwärtsspirale ein, die zu Verlusten bei vielen Krytpo-Anlegern führte. Angesichts dieser schweren Turbulenzen bleibt BingX seiner Mission treu, die Vermögenswerte der Nutzer zu schützen. BingX würde unter keinen Umständen die Mittel der Nutzer zur Absicherung von Risikokapitalbeteiligungen verwenden. BingX setzt sich dafür ein, weitere bahnbrechende, branchenführende Features und Dienstleistungen bereitzustellen, um verschiedene Bedürfnisse der Nutzer in Zusammenhang mit Trading und Social Media zu erfüllen. BingX ist ständig aktiv, um die Anlageerfahrung zu optimieren und den Gewinn der Nutzer zu optimieren. Über BingX Beim 2018 gegründeten BingX.com handelt es sich um eine globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein benutzerorientiertes und offenes Ökosystem mit intuitiven Social-Trading-Funktionen bietet. Bing X, das gegründet wurde, um die gesamte Kryptowährungsbranche zu bereichern, stellt einen sicheren, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Ort für Nutzer dar, an dem sie ihre bevorzugten Vermögenswerte wie Bitcoin, Ethereum, Whiteheart, & AAVE handeln können. Es ist eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein benutzerorientiertes und offenes Ökosystem mit intuitiven Social-Trading-Funktionen bietet. Trading-Anfänger könnten Copy Trading nutzen und von mehr als 3.000 professionellen Tradern auf BingX lernen. BingX hat vier Betriebslizenzen in den Regionen EU, USA, Kanada und Ozeanien erworben. BingX ist ein sicherer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort, an dem Nutzer digitale Vermögenswerte handeln können. Medienkontakt: elvisco@bingx.com

