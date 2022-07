München (ots) -Derzeit fiebert das ganze Land mit, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei der UEFA Women's EURO 2022 auf englischem Rasen einläuft. Die bisherigen Siege bestätigen, dass eine erfolgreiche Karriere im Frauenfußball längst nicht mehr nur ein Traum für junge Frauen sein muss. Das und mehr bestätigen die Ergebnisse einer neuen Umfrage*, die Booking.com vor dem Turnier veröffentlicht hat. So sagen 39% der deutschen Fußballfans, dass ein positives erstes Reiseerlebnis zu einem Fußballspiel im Ausland sie offener für neue Erfahrungen gemacht hat. Ein Drittel (33%) ist zudem der Meinung, dass solch eine Reise sie inspiriert hat, abenteuerlustiger zu sein, neue Dinge auszuprobieren und ihre Leidenschaft für Reisen mitgeprägt hat (32%).Die Verbindung zwischen Fußball und Reisen spiegelt sich auch in einer sich verändernden Einstellung hinsichtlich der Möglichkeit wider, dass Frauen im Ausland auf höchstem Niveau spielen können. Die Umfrage zeigt, dass 74% der deutschen Fans eine Karriere im Profifußball, bei der man für Spiele in den Top-Ligen die ganze Welt bereist, für Mädchen und Frauen aufgrund des Wachstums im Bereich Frauenfußball für ein realistisches Ziel halten.Dass sich die Wahrnehmung des Frauenfußballs verändert hat, zeigt sich auch hier: 71% der deutschen Fußballfans sagen, dass viele der heutigen Profi-Fußballspielerinnen genauso gut spielen wie die männlichen Top-Fußballer.Booking.com ist der offizielle Buchungspartner für Unterkünfte der UEFA Women's EURO 2022 und hat diese Umfrage im Vorfeld des Turniers in Auftrag gegeben. Die Umfrage zielt darauf ab, die Meinungen von Fußballfans in Teilen Europas besser zu verstehen und herauszufinden, wie internationale Fußballveranstaltungen die Leidenschaft rund um das Reisen beeinflussen.Als Reiseexperte ist sich Booking.com bewusst, dass Live-Sportveranstaltungen eine große Reisemotivation sind. Dabei bietet diese Reiseerfahrung jedoch weit mehr, als 90 Minuten auf dem Spielfeld, da Reisen zu Fußballspielen auch eine großartige Möglichkeit sind, andere Länder und Kulturen kennenzulernen.Linda Dallmann, Booking.com-Botschafterin der UEFA Women's EURO 2022 und Spielerin für Deutschland: "Ich freue mich sehr, bei der UEFA Women's EURO 2022 für Deutschland zu spielen. Es ist wirklich motivierend, dass die Umfrage von Booking.com zeigt, wie sehr Fans die Qualität und das Potenzial des Frauenfußballs anerkennen. Ich habe das Privileg, für das Fußballspielen, um die ganze Welt zu reisen. Das ist eines der besten Dinge an meinem Job. Man vergisst große Spiele im Ausland nie; die Lage des Stadions, das Trainingsgelände, die Atmosphäre und die Fans. In einer so großen Meisterschaft zu spielen, wird für mich etwas ganz Besonderes sein und das gesamte Team wird alles geben, um uns ins Finale zu bringen."Arjan Dijk, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Booking.com, sagt: "Wir freuen uns sehr, offizieller Buchungspartner für Unterkünfte der UEFA Women's EURO 2022 zu sein, und können den Beginn des Turniers kaum erwarten. Es ist schön, den wachsenden Respekt der Fußballfans für den Frauenfußball zu sehen und dieses Turnier kann diesen Sport nur noch weiter voranbringen. Ich wünsche allen Fans, die zu den Spielen reisen oder von zuhause zusehen, viel Spaß bei diesem tollen Spektakel. Wir bei Booking.com glauben, dass Fußball, genau wie das Reisen, Menschen inspiriert und uns näher zusammenbringt. Es erinnert die Fans daran, dass es eine Welt voller wundervoller und vielfältiger Kulturen, Menschen und Erfahrungen gibt, die nur darauf warten, entdeckt zu werden."Die UEFA Women's EURO 2022 findet bis zum 31. Juli in neun Städten in England statt.*Von Booking.com beauftragte Umfrage unter einer Stichprobe von 18- bis 54-Jährigen. Insgesamt wurden 6.018 Personen in 6 Ländern und Gebieten befragt (darunter 1000 aus England, 1004 aus Frankreich, 1004 aus Deutschland, 1004 aus Italien, 1003 aus den Niederlanden und 1003 aus Spanien). Die Befragten haben im Juni 2022 eine Online-Umfrage ausgefüllt.Über Booking.com:Booking.com gehört zu Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) Booking.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, es für alle Menschen einfacher zu machen, die Welt zu entdecken - wenn die aktuelle Lage es zulässt. Booking.com investiert in Technologien, die Reisen zu einem reibungslosen Erlebnis machen, und bringt so Millionen von Reisenden mit unvergesslichen Erlebnissen sowie einer Auswahl an Transportmöglichkeiten und einzigartigen Unterkünften zusammen, darunter Ferienunterkünfte, Hotels und vieles mehr. Als einer der weltweit größten Marktplätze der Reisebranche für etablierte Marken und Unternehmen jeder Größe bietet Booking.com Unterkünften auf der ganzen Welt eine globale Reichweite und die Möglichkeit, ihren Geschäftserfolg zu steigern. Booking.com ist in 44 Sprachen verfügbar und bietet insgesamt über 28 Millionen gemeldete Unterkunftseinträge. Davon sind mehr als 6,6 Millionen Einträge von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und anderen einzigartigen Unterkünften. Ganz egal, wohin die Reise gehen soll oder wonach Sie suchen - mit Booking.com wird es ganz einfach und der Kundenservice ist auch rund um die Uhr für Sie da. Folgen Sie uns auf Twitter und Instagram, geben Sie uns ein Like auf Facebook und besuchen Sie unseren Global Media Room für die neuesten Nachrichten, Fakten und Hintergründe.Folgen Sie uns auf Twitter und Instagram, geben Sie uns ein Like auf Facebook und besuchen Sie unseren Global Media Room für die neuesten Nachrichten, Fakten und Hintergründe.KONTAKT:Weitere Informationen erhalten Sie vom Pressebüro von Booking.com in DeutschlandKetchum GmbH | Blumenstraße 28 | 80331 München, GermanyTel: +49 89 59042 - 1120E-Mail: Booking.com-presse@ketchum.deNewsroom: https://news.booking.com/de/Original-Content von: Booking.com B.V, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81375/5278886