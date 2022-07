Amazon hat am Donnerstag Pläne zur Übernahme von One Medical, einem Anbieter von medizinischer Grundversorgung in den USA, bekanntgegeben. Der Online-Riese will sich den Zukauf fast vier Milliarden Dollar kosten lassen und damit das bestehende Geschäft im lukrativen Gesundheitssektor ausbauen.Wie Amazon am Donnerstag mitteilte, biete man 18 Dollar in bar pro Aktie von One Medical, die an der Börse unter dem Namen 1Life Healthcare gelistet ist. Insgesamt wird das Unternehmen bei dem Deal mit 3,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...