Singapur (ots/PRNewswire) -Die führende Krypto-Social-Trading-Plattform BingX freut sich, die Einführung des Futures Grid Trading bekannt zu geben, nachdem sie im März den Spot Grid Copy Trading eingeführt hat. Es steht allen registrierten Nutzern zur Verfügung, so dass Händler auf flexiblere Weise in diesem Kryptowinter verdienen können.Wie der Name schon sagt, kombiniert Futures Grid Trading den Netzhandel und den Handel mit Futures, was den Nutzern Netzgewinne bringen kann. Grid Trading (https://support.bingx.com/hc/en-001/articles/5042418864665-Spot-Grid-Copy-Trading-) ist eine quantitative Handelsstrategie, die den Kauf und Verkauf von digitalen Vermögenswerten in festgelegten Intervallen um eine vorgegebene Preisspanne herum automatisiert, um Handelsgitter zu bilden.Diese Handelsnetze helfen den Anlegern, Geld wie ein Fischernetz einzunehmen - durch die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen bei Preisschwankungen sichert das System jedes Mal einen Gewinn, wenn der Verkaufspreis den Kaufpreis übersteigt, so dass keine Marktprognosen mehr nötig sind. Darüber hinaus ermöglicht der Handel mit Futures Grid den Händlern die Hebelwirkung zu nutzen, um den Gewinn zu maximieren.Im Vergleich zu anderen Plattformen bietet BingX den Nutzern mehr Flexibilität, indem der Mindestanlagebetrag gesenkt wird. Händler können den Futures-Grid-Handel mit 20 USDT ausprobieren und sehen, wie er automatisch arbitriert. Sie können auch einen Stop-Loss-Punkt vorgeben, um den Verlust einer Wertpapierposition zu begrenzen."In diesem Quartal besteht ein Teil des strategischen Fokus von BingX darin, den Nutzern und Händlern eine bessere Handelsumgebung und neue Tools zur Verfügung zu stellen, die die Rentabilität erhöhen. Außerdem vereinfachen wir den Handelsprozess weiter, so dass sie neue Handelstaktiken anwenden können, die es ihnen ermöglichen, Gewinne zu erzielen, insbesondere in Anbetracht der aktuellen Marktsituation." - Elvisco Carrington, Direktor für globale Kommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitDiese neue Funktion wird sowohl in der BingX-App als auch auf dem Desktop verfügbar sein. Es erspart den Händlern, den Markt den ganzen Tag im Auge zu behalten, indem es für sie strategische, informierte und rationale Handelsentscheidungen trifft. Um die Händler zu ermutigen, mit intelligenten Tools Geld zu verdienen, wird BingX in Kürze eine Kampagne starten, um alle Verluste der Händler bei ihrem ersten Handel mit Futures zu decken.Die Sicherheit hat bei BingX immer höchste Priorität. Seit Beginn des zweiten Quartals 2022 befindet sich der gesamte Kryptomarkt in einem Abwärtstrend. Die Insolvenzanmeldung von Three Arrows Capital hat eine Abwärtsspirale ausgelöst, die vielen Krypto-Investoren geschadet hat. Angesichts dieser schweren Turbulenzen bleibt BingX seinem Auftrag treu, die Vermögenswerte der Nutzer zu schützen. Unter keinen Umständen würde BingX die Gelder der Nutzer in Risikoinvestitionen absichern.BingX ist bestrebt, weitere bahnbrechende, branchenführende Funktionen und Dienste zu entwickeln, um die verschiedenen geschäftlichen und sozialen Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen. Um das Investitionserlebnis zu optimieren und den Gewinn des Nutzers zu maximieren, ist BingX immer auf dem Sprung.Informationen zu BingXBingX.com wurde 2018 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein nutzerzentriertes und offenes Ökosystem mit intuitiven sozialen Handelsfunktionen bietet. BingX wurde geschaffen, um die gesamte Kryptowährungsbranche zu bereichern, und ist ein sicherer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort, an dem die Nutzer ihre bevorzugten Vermögenswerte handeln können, wie z. B SafeLight (https://bingx.com/en-us/prices/safelight/), Elongate (https://bingx.com/en-us/prices/elongate/), Whiteheart (https://bingx.com/en-us/prices/whiteheart/), & AAVE (https://bingx.com/en-us/prices/aave/). Es handelt sich um eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein benutzerzentriertes und offenes Ökosystem mit intuitiven sozialen Handelsfunktionen bietet. Händler, die zum ersten Mal handeln, können Copy Trade (https://bingx.com/en-us/traders/) probieren und von über 3.000 professionellen Händlern auf BingX lernen. Derzeit verfügt BingX über vier Betriebslizenzen für die Regionen EU, USA, Kanada und Ozeanien. BingX ist ein sicherer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort für den Handel mit digitalen Vermögenswerten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862013/0719_en_twitter_1200x675_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpgPressekontakt:Elvisco Carrington,elvisco@bingx.comOriginal-Content von: BingX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160108/5278904