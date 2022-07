Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA8038701048 Sassy Gold Corp. 21.07.2022 CA80387M1068 Sassy Gold Corp. 22.07.2022 Tausch 1:1

CA92026P1018 Valorem Resources Inc. 21.07.2022 CA92026P2008 Valorem Resources Inc. 22.07.2022 Tausch 35:1

