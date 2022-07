Klosters (ots) -Heinz Brand, Präsident der Stiftung Kunst & Musik, Klosters, freut sich darauf, dass das neuntägige Festival Klosters Music nun endlich losgeht. "Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir nicht wie in den letzten beiden Jahren coronabedingte Vorgaben beachten müssen wie die Einhaltung von Abständen oder das Tragen von Masken. Der Musikgenuss wird ungetrübt sein." Besonders gespannt ist er auf den Film "Singin' in the Rain"mit Gene Kelly in der Hauptrolle (5.8.). Die Filmmusik wird vom City Light Symphony Orchestra unter der Leitung von Anthony Gabriele live dazu gespielt. Patricia Ward Kelly, die letzte Ehefrau des bekannten amerikanischen Schauspielers, Tänzers und Choreographen, gibt eine Stunde vor Konzertbeginn exklusive Einblicke in das Leben und die Arbeit von Gene Kelly (5. August, 18 Uhr). Für diesen Hollywoodklassiker wurde das City Light Symphony Orchestra mit fünf Saxophonen und einer Rhythmusgruppe mit Gitarre, E-Bass und Schlagzeug aufgestockt.In diesem Jahr sind gleich vier verschiedene Orchester bei Klosters Music zu erleben: das von Pablo Heras-Casado dirigierte Münchener Kammerorchester beim Eröffnungskonzert am 30. Juli (Solist in Robert Schumanns Klavierkonzert in a-Moll: Francesco Piemontesi), das Freiburger Barockorchester mit einem reinen Barockprogramm (31.7.), das La Cetra Barockorchester Basel mit dem Flötenvirtuosen Maurice Steger und der Sopranistin Nuria Rial (4.8.) und das Mozarteumorchester Salzburg am 6. August unter der Leitung des erst 26-jährigen Patrick Hahn (Solistin in Johannes Brahms' Violinkonzert: Arabella Steinbacher).Was die Kammermusik angeht, bietet das Festival eine grosse Bandbreite. Das Septett Philharmonix verbindet in seinen Arrangements und Neukompositionen Klassik mit Jazz, Pop, Klezmer und virtuoser Volksmusik (1.8.). Der Autor Alain Claude Sulzer und der Pianist Oliver Schnyder schlagen am 2. August im Atelier Bolt eine Brücke zwischen Literatur und Musik. Mit dem Hagen Quartett gastiert eines der bekanntesten Streichquartette überhaupt in Klosters und beschäftigt sich mit Wolfgang Amadeus Mozarts Jagdquartett. Für das Klavierquintett in f-Moll von Johannes Brahms verbindet sich das Ensemble mit dem Pianisten Kirill Gerstein (3.8.). Sir András Schiff beschliesst am 7. August das Festival mit seiner Klavierkunst, die sich an diesem Abend Werken der Wiener Klassik widmet.Weitere Informationen und Tickets unter: www.klosters-music.ch. Tickets sind online oder vor Ort in den Tourismusbüros Klosters und Davos erhältlich.Pressekontakt:Franziska von ArbKlosters Music, MedienStiftung Kunst & Musik KlostersLandstrasse 177, 7250 Klostersfranziska.vonarb@klosters-music.ch+41 76 561 21 58www.klosters-music.chDownload Pressebilder:Bilder sind in hoher Auflösung unter diesem Link verfügbar:https://ots.ch/V9PwpKOriginal-Content von: Klosters Music, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068361/100892783