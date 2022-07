Im schwächelnden Marktumfeld verlieren die Papiere von AT&T besonders stark an Boden. Angesichts enttäuschender Zahlen knickt die Aktie des Telekomkonzerns zwischenzeitlich zweistellig ein. Die Aktie notiert damit so tief wie seit April nicht mehr, als die Medientochter WarnerMedia in einem Mega-Spin-off abgespalten werden.Wegen steigender Investitionen schraubt AT&T seine Prognose für den Barmittelzufluss nach unten. Statt 16 Milliarden Dollar rechnet das Management nun noch mit 14 Milliarden ...

