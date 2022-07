Mit viel Vorschusslorbeeren startet Tesla in den heutigen Handel. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sechs Prozent aufwarten. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Tesla ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund 1,0 Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 791,44 USD. Bei Tesla ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, die für die Zukunft von Tesla eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Denn ...

