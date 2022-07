Tagesausblick für 22.07.: DAX schließt nach EZB-Entscheidung leichter!

Richard Pfadenhauer,

Die EZB hat Worten Taten folgen lassen und den Leitzins erhöht. Entgegen der vorangegangenen Ankündigung schraubte die Notenbank den Zinssatz allerdings um 50 statt 25 Basispunkte nach oben. Eine große Überraschung war dies jedoch nicht. So schloss der DAX mit leichten Verlusten und CAC40 und EuroStoxx50 im Bereich ihrer gestrigen Schlussstände.

An den Anleihemärkten zeigten sich kurzzeitig höhere Ausschläge. Im Laufe des Nachmittags beruhigte sich die Lage allerdings und die Renditen 10jähriger Bundesanleihen schlossen im Bereich des Vortags. Dre Goldpreis kämpft derweil um die Marke von 1.700 US-Dollar. Steigende Rohöllagerbestände deuten auf einen nachlassenden Verbrauch hin und drückten heute auf den Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil verlor rund vier US-Dollar auf 103 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die EZB erhöhte den Einlagenzinssatz überraschend auf 0 Prozent statt der erwarteten minus 0,25 Prozent. Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank legten nach der Meldung kurzzeitig deutlich zu. Bis Handelsschluss tauchten die Papiere jedoch wieder ins Minus. HelloFresh gab den zweiten Tag in Folge zweistellig nach. Gestern kassierte der Konzern die Jahresprognosen. Heute folgte Druck von negativen Analystenkommentaren. Bei der Lufthansa droht ein Streik der Piloten. Die Aktie sank daraufhin unter die Marke von EUR 6. Der Softwareriese SAP revidierte die Prognose für das Gesamtjahr. Der DAX-Wert tauchte heute über fünf Prozent nach unten. Sartorius meldete starke Quartalszahlen und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung um über neun Prozent.

Aus den USA melden unter anderem American Express, NextEra Energy, Twitter und Verizon Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine

USA - Industrieproduktion USA, Mai

Europa - Rede von EZB-Chefbankenaufseher Enria bei einer Veranstaltung der European Banking Federation

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht für die USA, June

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 2. Juli

USA - Handelsbilanz USA, Mai

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.440/13.570/13.770/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.740/12.870/13.010 Punkte

Der DAX startete schwächer in den Handelstag und drehte im Laufe des Vormittags in einen Seitwärtstrend zwischen 13.140 und 13.260 Punkte. Damit bleibt das technische Bild unverändert. Zwischen 13.440 und 13.570 Punkte stößt der Index an eine starke Widerstandszone. Oberhalb dieser Zone hat der Index Luft bis 13.770 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 12.870 und 13.010 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2021 - 21.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.07.2014- 21.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HR8BMD 3,42* 12.700 13.200 13.09.2022 DAX HR8BMH 2,72* 13.100 13.600 13.09.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.07.2022; 17:30 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB09QP 1,90* 13.300 12.800 13.09.2022 DAX HR8BNV 3,25* 14.000 13.500 13.09.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.07.2022 17:30 Uhr

