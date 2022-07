SEATTLE (IT-Times) - Der E-Commerce- und Cloud Computing - Spezialist Amazon hat eine weitere Akquisition angekündigt und erwirbt den Gesundheits-Dienstleister One Medical. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von One Medical unterzeichnet, gab das Unternehme heute offiziell...

Den vollständigen Artikel lesen ...