BBX Minerals Limited (ASX: BBX) ("BBX" oder das "Unternehmen") freut sich, die Analyseergebnisse für die Diamantkernbohrung TED 010 im Rahmen seines Bohrprogramms 2020-21 (Abbildung 1) auf dem Projekt Três Estados (Abbildung 2) bekannt zu geben.

Es wurden weitläufige Abschnitte mit Platin- und Iridiummineralisierung angetroffen.

Zu den bedeutenden Ergebnissen zählen:

TED-010

- 2 m mit 2,36 g/t 5E PGM[i] (2,19 g/t Pt und 0,17 g/t Rh) ab 5 m

- 6 m mit 2,55 g/t 5E PGM (1,90 g/t Pt, 0,58 g/t Ir und 0,07 g/t Rh) ab 25 m, einschließlich:

- 2 m mit 5,32 g/t 5E PGM (4,02 g/t Pt, 1,13 g/t Ir und 0,17 g/t Rh) ab 25 m

- 4 m mit 2,83 g/t 5E PGM (2,42 g/t Pt, 0,34 g/t Ir und 0,07 g/t Rh) ab 35 m

- 2 m mit 1,33 g/t 5E PGM (0,96 g/t Pt und 0,37 g/t Ir) ab 41 m

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie in Anhang 1.

Andre J Douchane, CEO, kommentierte: "TED-010 ist aus mehreren Gründen eine sehr spannende Bohrung: In einer Vielzahl der Abschnitte sind gute PGM-Gehalte vorhanden, und es wurde eine Korrelation zwischen Platin, Iridium und Rhodium festgestellt.

Das Labor hat Daten gesammelt, die weiterhin zeigen, dass es eine direkte Korrelation zwischen den Gehalten dieser drei Metalle gibt. Es scheint, dass bei einem hohen Platingehalt auch der Iridium- und Rhodiumgehalt hoch ist.

Darüber hinaus müssen wir den Wert jedes einzelnen Metalls der Platingruppe kennen und nicht nur das Gesamtgewicht von 3, 4 oder 5E PGM (Metalle der Platingruppe) betrachten. Wenn Sie sich beispielsweise den Abschnitt zwischen 25 m und 27 m ansehen, werden Sie 5,32 g/t 5E PGM sehen, was ein sehr guter Gehalt für eine im Tagebau abbaubare Minerallagerstätte ist. Auf der Grundlage der aktuellen durchschnittlichen Metallpreise[ii] sind die 4,02 g/t Pt etwa 112 USD wert, die 0,17 g/t Rh etwa 75 USD und die 1,13 g/t Ir fast 175 USD. Daher sind die 1,13 g/t Ir fast genauso viel wert wie die Kombination aus Pt und Rh in diesem speziellen Abschnitt.

All dies bedeutet für die BBX-Familie sehr viel."

Abbildung 1. Ziel Adelar - Zusammenfassung der Bohransatzpunkte

Abbildung 2. Projekt Três Estados

Abbildung 3. Profilschnitt A-B mit TED 010.

Bohrlochstandorte

Bohrloch-Nr. Rechtswert Hochwert RL Azimut Neigung Tiefe (m) Konzession Methode TED-010 224920.00 9198058.00 171,00 0 -90 51,00 880.080/2008 DD

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

André Douchane Chief Executive Officer mailto:adouchane@bbxminerals.com

Stellungnahme des Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu Analyseergebnissen der Goldmineralisierung in der brasilianischen Region Apuí basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Antonio de Castro, BSc (Hons), MAusIMM, CREA, zusammengestellt wurde. Herr de Castro ist über das Beratungsunternehmen ADC Geologia Ltda. als leitender beratender Geologe von BBX tätig. Herr de Castro hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die Berichterstattung über Explorationsergebnisse sowie analytische und metallurgische Testarbeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung ("Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves", Ausgabe 2012) befähigen. Herr de Castro stimmt zu, dass der Bericht in der Form und dem Kontext, in dem er erscheint, veröffentlicht wird.

CREA/RJ:02526-6D

AusIMM:230624

Über BBX Minerals Ltd.

BBX Minerals Limited ist ein Mineralexplorations- und Technologieunternehmen, das an der Australian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in Brasilien, vor allem im südlichen Amazonasgebiet, einer Region, die nach Ansicht von BBX noch viel zu wenig erforscht ist und ein großes Potenzial für die Entdeckung von erstklassigen Gold- und Edelmetallvorkommen aufweist.

Die wichtigsten Assets von BBX sind die Goldprojekte Três Estados und Ema in der Region Apuí im Bundesstaat Amazonas. Das Unternehmen verfügt über 270,5 km² an Explorationskonzessionen innerhalb der Colider-Gruppe, eines höffigen geologischen Milieus für Gold-, PGM- und Basismetalllagerstätten.

Anhang 1: Analyseergebnisse

Bohrloch-Nr. von bis Au (g/t) Pd (g/t) Pt (g/t) Ir (g/t) Rh (g/t) 5E PGM (g/t) Lithologie TED-010 0,00 3,00 - - - - - - Boden-Saprolith 3,00 5,00 - - 0,32 - - 0,32 Saprolith-mafisch 5,00 7,00 - - 2,19 - 0,17 2,36 Saprolith-mafisch 7,00 9,00 - - 0,38 0,12 - 0,50 Saprolith-mafisch 9,00 11,00 - - - - - - Saprolith-mafisch 11,00 13,00 - - - - 0,05 0,05 Gabbro-Hämatit-Alteration 13,00 15,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration 15,00 17,00 - - 0,23 0,29 0,05 0,57 Gabbro-Hämatit-Alteration 17,00 19,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration 19,00 21,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration 21,00 23,00 - - - 0,12 - 0,12 Gabbro-Hämatit-Alteration 23,00 25,00 - - - 0,16 - 0,16 Gabbro-Hämatit-Alteration 25,00 27,00 - - 4,02 1,13 0,17 5,32 Gabbro-Hämatit-Alteration 27,00 29,00 - - 0,95 0,26 - 1,21 Gabbro-Hämatit-Alteration 29,00 31,00 - - 0,73 0,34 0,05 1,12 Gabbro-Hämatit-Alteration 31,00 33,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration 33,00 35,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration 35,00 37,00 - - 1,67 0,45 - 2,12 Gabbro-Hämatit-Alteration 37,00 39,00 - - 3,18 0,22 0,14 3,54 Gabbro-Hämatit-Alteration 39,00 41,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration 41,00 43,00 - - 0,96 0,37 - 1,33 Gabbro-Hämatit-Alteration 43,00 45,00 - - - 0,38 - 0,38 Gabbro-Hämatit-Alteration 45,00 47,00 - - - 0,32 - 0,32 Gabbro-Hämatit-Alteration 47,00 49,00 - - - 0,42 - 0,42 Gabbro-Hämatit-Alteration 49,00 51,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

#_ednref1 5E PGM bezieht sich auf die Summe von Platin (Pt), Palladium (Pd), Gold (Au), Iridium (Ir) und Rhodium (Rh), ausgedrückt in Einheiten von g/t.

#_ednref2 PGM-Preise vom 7. Juli 2022, USD/Feinunze: Pt: 872,00 USD, Ir: 4.850,00 USD, Rh: 13.650,00 USD. Quelle: matthey.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66799Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66799&tr=1



