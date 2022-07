DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Burcons Joint Venture Merit Functional Foods bringt neues Erbsenprotein Peazazz C auf den Markt Peazazz C bietet außergewöhnliche Löslichkeit und unvergleichlich weiche, cremige Textur Vancouver, British Columbia, 21. Juli 2022 -- Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweit führendes Technologieunternehmen in der Entwicklung pflanzlicher Proteine für Lebensmittel und Getränke, freut sich bekannt zu geben, dass sein Joint-Venture-Unternehmen Merit Functional Foods Corporation ("Merit") seine neueste Proteinzutat, das Erbsenprotein Peazazz C, auf den Markt gebracht hat, ein einzigartiges Erbsenprotein, das eine cremig-weiche Textur in trinkfertigen Getränken ermöglicht. Durch ein innovatives, patentgeschütztes Verfahren stellt Merit Peazazz C vor, ein hochreines Erbsenprotein, das einen außergewöhnlichen Geschmack und eine hervorragende Löslichkeit bietet und eine weiche, cremige Textur ohne den bei Getränken auf pflanzlicher Basis häufig kreidiges Mundgefühl ermöglicht. Peazazz C hat eine niedrige Viskosität, die es den Lebensmittelformulierern ermöglicht, eine glatte, angenehme Textur ohne Sedimentation selbst bei höheren, zweistelligen Proteinzusätzen zu erzielen. "Getränke auf pflanzlicher Basis sind eine der größten Kategorien auf dem Markt für pflanzliche Produkte. Die Einführung dieses differenzierten Erbsenproteininhaltsstoffs hätte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen können, da die Lebensmittelhersteller aktiv nach besseren Inhaltsstoffen suchen, um ihre Rezepturen zu verbessern", sagte Peter H. Kappel, Interims-CEO und Vorstandsvorsitzender von Burcon, und fügte hinzu: "Wir erwarten, dass die Herstellung und der Verkauf von Peazazz C Merit bei der Steigerung seiner Marktdurchdringung im Bereich der Proteininhaltsstoffe unterstützen kann." Peazazz C wird aus gelben Felderbsen hergestellt, die in Kanada angebaut und mit vollständiger Rückverfolgbarkeit bis zum Bauernhof produziert werden, so dass Markenhersteller von pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken eine zuverlässige Quelle für pflanzliches Protein erhalten. Peazazz C ist auch in der Lage, natriumarme Anwendungen mit hohem Proteingehalt zu unterstützen und bietet damit eine gesündere pflanzliche Proteinoption. "Verbraucher, die pflanzliche Lebensmittel wie Fertiggetränke ausprobieren, bemerken oft eine körnige Textur mit Ablagerungen am Boden der Flasche", sagte Ryan Bracken, Co-CEO von Merit. "Peazazz C ist die Lösung, nach der die Formulierer gesucht haben, um dieses häufige Problem zu lösen. Mit seiner hohen Löslichkeit und niedrigen Viskosität verfügt es über die Funktionalität, die Formulierer benötigen, um ein optimales sensorisches Erlebnis zu bieten." Weitere Informationen über die innovativen Erbsenproteininhaltsstoffe von Merit finden Sie hier auf Merits Website. Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist ein weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von pflanzlichen Proteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Formulierung hochreiner Proteine mit überlegener Funktionalität, Geschmack und Nährwert hat Burcon ein umfangreiches Patentportfolio für seine neuartigen pflanzlichen Proteine aus Erbsen-, Raps-, Soja-, Hanf- und Sonnenblumenkernen sowie anderen pflanzlichen Quellen erworben. Im Jahr 2019 wurde die Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods") von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelindustrie gegründet. Merit Foods hat seitdem eine hochmoderne Proteinproduktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, die unter Lizenz von Burcon erstklassige Erbsen- und Rapsproteine für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie produziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.burcon.ca. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die TSX hat die Angemessenheit des Inhalts der hierin enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "zukünftig", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von Burcons Plänen und Erwartungen abweichen, sind nachteilige allgemeine Wirtschafts, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen und andere Risiken und Faktoren, die hierin und von Zeit zu Zeit in den von Burcon bei Wertpapieraufsichtsbehörden und Börsen eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Burcons Jahresinformationsformular für das am 31. März 2021 endende Jahr und seiner anderen öffentlichen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen des Unternehmens auswirken können. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und Burcon lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies. Obwohl Burcon glaubt, dass die Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollten sich Investoren nicht auf solche Aussagen verlassen. Industriekontakt Paul Lam Manager, Business Development und IRO Burcon NutraScience Corporation Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca Investorenkontakt James Carbonara Hayden IR Tel (646) 755-7412 james@haydenir.com Medienkontakt Steve Campbell, APR President Campbell & Company Public Relations Tel. (604) 888-5267 TECH@CCOM-PR.COM Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

