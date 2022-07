Von fehlenden Chips über Corona-Lockdowns gab es in den letzten Monaten so einiges, was sowohl den Unternehmen selbst als auch den Aktienmärkten schwer zugesetzt hat. Vor dem Hintergrund der vielen Krisen rechneten viele auch bei Tesla mit einem sehr schwierigen Quartal, was sich anhand vergleichsweise niedriger Auslieferungszahlen auch bereits abzeichnete.Gestern nach Börsenschluss ließ Tesla (US88160R1014) nun allerdings die Bombe in Form neuer Quartalszahlen platzen. 2,3 Milliarden USD konnte der E-Autobauer im zweiten Quartal verdienen und damit fast doppelt ...

