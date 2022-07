In der spanischen Hauptstadt Madrid steht ein von Solarpaneelen umgebener Turm. Der stellt synthetischen Flugzeugtreibstoff her - aus Wasser und CO2. Mit einem Anteil von fünf Prozent trägt der Flugverkehr recht deutlich zum vom Menschen verursachten Klimawandel bei. Das liegt am beim Verbrennungsprozess in die Luft abgegebenen Kohlenstoff. Kerosin braucht keine fossilen Grundlagen Ein Projekt der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) aus der Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...