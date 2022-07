Mattel legt heute einen Traumstart hin. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 22,48 USD, sodass Mattel in Aufwärtstrends verläuft. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

