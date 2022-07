Auszeichnung für die Förderung von Frauen am Arbeitsplatz

LONDON, July 21, 2022, führender Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen , wurde von Great Place to Work UK zu einem der Best Workplaces for Women des Jahres 2022 im Vereinigten Königreich ernannt. Die Liste basiert auf anonymen Rückmeldungen von weiblichen Beschäftigten, die über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz und ihre Vertretung in der Belegschaft und im Management berichteten. Der Preis, der nun schon zum fünften Mal vergeben wurde, zeichnet die besten Arbeitsplätze für Frauen aus. Der Auszeichnung liegen eine Reihe von Kriterien zugrunde, darunter die Unternehmenskultur und die Förderung des beruflichen Vorankommens.

Alation wurde bei der jährlichen Verleihung des Preises als einer der besten Arbeitsplätze für Frauen im Vereinigten Königreich ausgezeichnet, was das Engagement des Unternehmens für die Unterstützung und Förderung weiblicher Mitarbeiter unterstreicht. Mit dieser Auszeichnung werden Organisationen gewürdigt, die über eine Unternehmenskultur verfügen, in der die Mitarbeitenden einander vertrauen und ihr volles Potenzial entfalten können, unabhängig von ihrer Rolle oder Funktion. Darüber hinaus werden Organisationen gewürdigt, die die verschiedenen Identitäten von Frauen unterstützen und dafür sorgen, dass deren Alltagserfahrungen positiv sind.

Die jüngste Studie von McKinsey zeigt auf, dass Frauen am Arbeitsplatz immer häufiger ein Burn-out haben. Ein Drittel der Frauen erwägt, die Karriere zurückzuschrauben oder ganz aus dem Unternehmen auszusteigen. Die Studie zeigt auch, dass Frauen in Führungspositionen zwar hervorragend die geschäftlichen Herausforderungen nach COVID meistern, ihre Arbeit aber weitgehend unerkannt bleibt.

Die erfolgreichsten und produktivsten Unternehmen verfügen über eine diverse Belegschaft. Dies liegt auch der Arbeitsweise von Alation zugrunde: Im Januar 2021 gründete Alation eine "Women at Alation"-Gruppe, um Mitarbeiterinnen Karrieremöglichkeiten und Mentoring zu bieten. Alation ist zudem ein stolzer Sponsor von Women in Data und Women in Revenue .

"Wir freuen uns sehr, dass wir als einer der besten Arbeitsplätze für Frauen im Vereinigten Königreich ausgezeichnet wurden", so Joy Wolken, Chief People Officer bei Alation. "Im letzten Jahr ist das EMEA-Team von Alation um das Fünffache gewachsen. Diese Auszeichnung unterstreicht die fantastische Kultur, die das Team im Vereinigten Königreich geschaffen hat, und sie unterstreicht unser Engagement für die Unterstützung der Mitarbeitenden und die Schaffung eines Umfelds, das auf Gleichberechtigung und Empowerment basiert, unabhängig vom Geschlecht. Alation ist stolz auf seine Arbeitsplatzkultur und wird auch in Zukunft Frauen auf allen Ebenen unseres Unternehmens willkommen heißen."

Alation wurde 2012 gegründet und ermöglicht es Unternehmen, eine aussagekräftige datengesteuerte Kultur aufzubauen. Alation hat weltweit mehr als 650 Beschäftigt. Dank der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens zählen zu den europäischen Kunden Allianz Global Investors, Finnair, Lonza, Munich Re, Raiffeisen Bank, The Very Group und Vattenfall. Alation wurde kürzlich zum dritten Mal in den USA in die Liste der Inc. Magazine's Best Workplaces aufgenommen.

"Unsere Liste für das Jahr 2022, die bereits zum fünften Mal erscheint, ist die größte Sammlung von Best Workplaces for Women, die es jemals im Vereinigten Königreich gab", so Benedict Gautrey, Managing Director von Great Place to Work UK. "Great Place to Work bedeutet, dass Menschen nicht diskriminiert werden, dass wir unsere Unterschiede wertschätzen, dass wir faire Zugangs- und Aufstiegsmöglichkeiten für alle schaffen und dass wir bei unseren Mitarbeitenden ein Gefühl der Wertschätzung und des Empowerments fördern. Nur wenn Unternehmen die Lücke zwischen den Erfahrungen der Beschäftigten erkennen, können sie wirklich Maßnahmen ergreifen, um sie zu schließen. Aus diesem Grund ist die Analyse der Erfahrungen von Mitarbeitenden so wichtig. Wir sind stolz darauf, dass die Daten und Erkenntnisse, die wir den Unternehmen zur Verfügung stellen, ihnen auf diesem Weg helfen - und es ist wunderbar, dass wir in diesem Jahr so viele Best Workplaces for Women feiern können, und zwar in allen Branchen und Unternehmensgrößen."

Weitere Informationen:

Lesen Sie unseren neusten Blog-Beitrag: Alation Adds Another Best Workplaces Award to its Trophy Case! (http://www.alation.com/blog/alation-uk-best-workplaces-for-women-2022/)

(http://www.alation.com/blog/alation-uk-best-workplaces-for-women-2022/) Werden Sie Teil des wachsenden Teams von Alation (https://www.alation.com/careers/)

(https://www.alation.com/careers/) Werden Sie Mitglied von Women in Data (https://www.womenindata.org/membership)

(https://www.womenindata.org/membership) Werden Sie Teil der Women in Revenue Community (https://womeninrevenue.org/become-a-member/)

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge. Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 400 Unternehmen setzen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Darunter sind Unternehmen wie AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine's Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces for Women im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern wie Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf alation.com .

Über Great Place to Work

Great Place to Work ist die weltweit anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Arbeitsplatzkultur und hilft Unternehmen dabei, außergewöhnliche, hochleistungsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, an denen den Mitarbeitenden ein Gefühl von Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht wird. Die Auszeichnung Best Workplaces for Women im Vereinigten Königreich ermöglicht es diesen herausragenden Unternehmen, ihre Leistungen zu feiern, ihre Arbeitgebermarke aufzubauen und andere zum Handeln zu inspirieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.greatplacetowork.co.uk .