Das gewaltige Malaysia National Stadium mit 87.400 Plätzen das größte in Asien außerhalb Nordkoreas und die Axiata Arena mit 16.000 Plätzen gehören zum Portfolio von ASM Global mit 350 Veranstaltungsorten weltweit

ASM Global, das weltweit führende Unternehmen für das Management von Veranstaltungsorten und die Produktion von Live-Erlebnissen, schloss über Perbadanan Stadium Malaysia (PSM) eine Partnerschaft mit dem malaysischen Ministerium für Jugend und Sport, um den Betrieb und die Veranstaltungsaktivitäten im Sportzentrum Kuala Lumpur Sports City, dem größten Sportkomplex der gesamten Region, zu verbessern.

Die Ankündigung stellt einen weiteren Schritt im Bestreben der malaysischen Regierung dar, dem National Sports Precinct in Bukit Jalil einen Weltruf als Gastgeber führender Sport-, Unterhaltungs- und Gemeinschaftsveranstaltungen zu verschaffen. Zudem wird die Präsenz von ASM Global in Asien um ein ikonisches Sport- und Veranstaltungszentrum erweitert, zu dem auch das Malaysia National Stadium mit 87.400 Plätzen zählt.

Das malaysische Nationalstadion ist nicht nur das größte Stadion in Asien außerhalb Nordkoreas, sondern nun auch das größte Stadion in der weltweiten Kollektion von ASM Global.

ASM Global bringt seine umfangreiche Branchenerfahrung bei der Neudefinition des Gästeerlebnisses, der Implementierung der neuesten Technologie, der Verbesserung des F&B-Angebots und den Vorteil eines regional ansässigen Teams zusammen mit seinem Know-how über kommerzielle Veranstaltungsorte, seinem weitreichenden Veranstaltungsnetzwerk und seinen technischen Fähigkeiten mit ein.

Ron Bension, President und CEO von ASM Global, sagte: "In diesem Teil der Welt befinden wir uns auf einer robusten Wachstumskurve. Der Bezirk Kuala Lumpur Sports City repräsentiert die Art von Projekten, für die wir uns einsetzen, die den Nutzen des Veranstaltungsortes deutlich erhöhen und unser umfangreiches internationales Fachwissen und unsere Best Practices nutzen."

Harvey Lister AM, Chairman und Chief Executive von ASM Global Asia Pacific and Gulf Region, sagte, dass die Gruppe sich sehr über die Zusammenarbeit mit dem Management-Team der berühmten Kuala Lumpur Sports City freue, um den Bezirk als pulsierende Gemeinschaft und Veranstaltungszentrum für die Menschen in Malaysia zu etablieren.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass das Malaysia National Stadium und die Axiata Arena das vom malaysischen Sportministerium geforderte Potenzial haben, und wir sind stolz darauf, die lokalen Teams und Veranstaltungsorte in unserem Netzwerk von Veranstaltungsorten willkommen zu heißen und den Bezirk dabei zu unterstützen, mehr Veranstaltungen für die Menschen in Malaysia und der Region zu organisieren", sagte Lister.

ASM Global wird mit dem örtlichen malaysischen Unternehmen Sportswork Sdn Bhd zusammenarbeiten, um die Dienstleistungen für Kuala Lumpur Sports City zu erbringen.

Der Sportminister von Malaysia, Y. B. Dato' Seri Ahmad Faizal bin Dato' Azumu, sagte: "Diese Absichtserklärung ist eine großartige Gelegenheit für PSM und ASM Global, Kuala Lumpur Sports City zu einem führenden Zielort in der globalen Sport- und Veranstaltungsbranche auszubauen. Sowohl das Nationalstadion Bukit Jalil als auch die Axiata Arena sind Kultobjekte im Besitz des malaysischen Volkes, und wir sind dem Volk die Verantwortung schuldig, dafür zu sorgen, dass diese Sportstätten uns stolz machen."

Die folgenden Veranstaltungsorte zählen zur wachsenden Familie der Einrichtungen von ASM Global im asiatisch-pazifischen Raum:

Unterhaltungs- und Sport-Arenen: Qudos Bank Arena, Sydney; RAC Arena, Perth; Brisbane Entertainment Centre; Newcastle Entertainment Centre; Aware Super Theatre im ICC Sydney; BCEC Great Hall, Brisbane; Cairns Arena: Bangkok Arena und EM Live Theatre, Bangkok (in Entwicklung), Coca Cola Arena, Dubai; Kai Tak Indoor Arena, Hongkong; und Jeddah Arena, Saudi-Arabien (in Entwicklung).

Live-Performance-Theater: Brisbane, Cairns, Darwin, Sydney, Kuala Lumpur und Bahrain.

Kongress- und Ausstellungszentren: Brisbane, Cairns, Darwin, Newcastle, Sydney, Christchurch, Kuala Lumpur, Shenzhen, Bahrain (im Bau) und Jeddah (im Bau).

Stadien: Suncorp Stadium in Brisbane; Kai Tak Sports Park, Hongkong (im Bau); eine wesentliche Beteiligung an VenuesLive, dem Betreiber von Stadium Australia, Sydney; CommBank Stadium, Parramatta; Optus Stadium, Perth, und Dienstleister für WIN Stadium, Wollongong; McDonald Jones Stadium, Newcastle; Netstrata Jubilee Stadium, Sydney; und Central Coast Stadium, Gosford.

