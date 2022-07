An der Wall Street wurden am Donnerstag wieder überwiegend Gewinne geschrieben. Dabei ging vor allem im Nasdaq wieder die Post ab. Der Technologiewerte-Indes kletterte um 1,44 Prozent auf 12.619,41 Zähler nach oben, während der Dow Jones um 0,51 Prozent auf 32.036,90 Punkte und der S&P 500 um 0,99 Prozent auf 3.998,95 Punkte vorrückte. Nach drei Gewinntagen in Folge hat der Nasdaq 100 bereits 6,25 Prozent zugelegt und damit auf Kurs zu einem satten Wochengewinn. Dabei haben insbesondere die ...

