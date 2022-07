Das Märchen der fallenden Rohstoffpreise und eines steigenden Angebots wird sich bald als das herausstellen was es ist: Ein Märchen! Die Bewertungen sind absurd tief und bieten tolle Chancen und mit Dividenden!

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam weiter!

Quelle: Statista 2022

Somit ist klar dass wir nicht weniger Rohstoffe sondern mehr brauchen! Gerade Lithium, Nickel aber auch Gold werden weiter abgehen und da kommt als erstes Alpha Lithium ins Spiel.

Alpha Lithium Corporation startet die Detailplanung für ihre Pilotanlage. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, um eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") für eine skalierbare, kommerzielle Produktionsanlage zu erstellen, die in der Lage ist, bis zu 40.000 Tonnen hochreines Lithiumcarbonat pro Jahr zu produzieren. Das Unternehmen verfügt derzeit über liquide Mittel in Höhe von 44 Millionen $ und ist somit gut finanziert.

Alphas Pilotanlage wird im Industriepark von Salta gebaut und getestet, wobei ein auf Kufen montiertes, modulares und mobiles Design verwendet wird. Der Bau in Salta unter idealen Fabrikbedingungen im Gegensatz zum Bau vor Ort bietet dem Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen, Zuverlässigkeit der Materialien und der Bauarbeiter sowie die Verfügbarkeit unserer technischen Experten, um den gesamten Prozess unter Verwendung der unternehmensspezifischen Sole aus den Salinen Tolillar und Hombre Muerto zu testen. Nach der vollständigen Kalibrierung werden die Ausrüstung, die Laboreinrichtungen und die zusätzlichen Büros in den Salar Tolillar verlegt, wo das derzeitige Lager aufgerüstet wird, um einen Betrieb mit 400 Mitarbeitern zu ermöglichen.

Der Anlagenbau kann auch modular erfolgen indem man mit 20.000 Tonnen Jahreskapazität anfängt. Alphas firmeneigenes Verfahren zur direkten Lithiumextraktion (DLE") wurde von den Direktoren von Beyond Lithium LLC (Beyond Lithium") entwickelt und konzentrierte Lithium auf 9.474 mg/L, nachdem es mit einer 200 mg/L-Soleprobe begonnen hatte (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2021). Das DLE-Verfahren bildet die erste Stufe des Lithium-Raffinationsflusses. Alphas DLE-Verfahren wird neben mehreren anderen potenziellen DLE-Verfahren in die detaillierten technischen Arbeiten einfließen, die derzeit von Imec durchgeführt werden, und wird voraussichtlich von dem Ingenieurbüro verwendet werden, das für die Erstellung der PEA für eine kommerzielle Anlage mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen pro Jahr ausgewählt wurde. Alpha Lithium ist günstig bewertet und vor allem finanziert. Nachdem gerade wieder ein Lithiumunternehmen von den Chinesen geschluckt wurde wird der Markt immer enger. Steigende Kurse sind nur eine Frage der Zeit. Wir sehen ein erstes Kursziel von 2,25 CAD.

Nickel wird mehr denn je gebraucht. Wie man schön sehen kann, wird bis 2050 rund 3,7 Mal soviel Nickel gebraucht wie heute. Das heißt das Angebot muss um jährlich 225.000 Tonnen wachsen! Das bedeutet wir brauchen etliche neue Minen. Canada Nickel wäre genauso ein Kandidat für eine große Mine. Denn die Ressourcen sind enorm, die Lage in Timmins in Kanada einzigartig und vor allem es wäre wohl nicht nur eine grüne Mine mit Netto Nullemissionen. Nein es wäre sogar eine Mine die zusätzlich pro produzierter Tonne Nickel 21 Tonnen CO2 speichern kann und damit Zertifikate verkaufen könnte! Das wäre natürlich der Wahnsinn.

Denn Canada Nickel hat eine neue Methode zur beschleunigten CO 2 -Abscheidung entdeckt

Fakten:

Einfacher Ansatz zur Kohlenstoffabscheidung könnte die Produktion von Netto-Null-Nickel und die Erzeugung von 21 Tonnen CO 2 Gutschriften pro Tonne produzierten Nickels ermöglichen, nachdem alle Emissionen kompensiert wurden

Zeigt das Potenzial auf, eine Nickelmine in einen Erzeuger von Kohlenstoffgutschriften statt in einen Erzeuger von Kohlenstoffemissionen zu verwandeln

Das Crawford-Projekt könnte jährlich schätzungsweise durchschnittlich 710.000 Tonnen CO 2 Gutschriften und insgesamt 18 Millionen Tonnen CO 2 Gutschriften über die erwartete Lebensdauer der Mine produzieren.

Die Ergebnisse eines Labortestprogramms für eine neue Methode zur beschleunigten Kohlenstoffabscheidung - In Process Tailings Carbonation ("IPT Carbonation") haben nach Ansicht des Unternehmens enormes transformatives Potenzial. Das Testprogramm im Labormaßstab zeigt, dass dieses beschleunigte Verfahren zur Kohlenstoffabscheidung es den Abraumhalden von Crawford ermöglichen könnte, genügend CO 2 zu absorbieren, um innerhalb von 36 Stunden eine Netto-Null-Kohlenstoffemission zu erreichen, und innerhalb von nur sechs Tagen bis zu 21 Tonnen CO 2 Gutschriften pro Tonne produzierten Nickels zu generieren, anstatt wie bei den bestehenden passiven Abraumhalden über mehrere Monate. Beim Crawford-Projekt von Canada Nickel bedeutet dies durchschnittlich etwa 710.000 Tonnen CO 2 pro Jahr und insgesamt 18 Millionen Tonnen CO 2 über die gesamte Lebensdauer der Mine (Preliminary Economic Assessment, PEA).

18 Millionen Tonnen CO2! Das wären bei einem Preis von 50 USD pro CO2 Zertifikat nochmals 900 Mio. USD Zusatzertrag und man tut der Umwelt auch noch was richtig Gutes!

Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, kommentierte: "Diese Testergebnisse im Labormaßstab zeigen einen potenziell transformativen Prozess, der eine Nickelmine in einen Nettoerzeuger von Kohlenstoffgutschriften statt in einen Erzeuger von Kohlenstoffemissionen verwandelt. Unser aktiver und beschleunigter Prozess hat das Potenzial, mindestens 8-12 Mal schneller zu arbeiten als die derzeitigen passiven Ansätze und die Kohlenstoffabscheidung zu einem Vielfachen dessen zu ermöglichen, was Branchenführer derzeit erreichen können. Unser Verfahren ermöglicht auch eine einfachere Quantifizierung und Überprüfung der abgeschiedenen Kohlenstoffmenge.

Das Crawford-Projekt von Canada Nickel befindet sich in ultramafischem Gestein, das auf natürliche Weise CO 2 absorbiert und bindet. Das Potenzial, Kohlenstoff aktiv abzuscheiden und zu binden, war einer der Hauptgründe für den Erwerb des 42 qkm großen ultramafischen Zielgesteins in der Gegend von Timmins durch Canada Nickel, das einen kohlenstofffreien Industriecluster in der Nähe von Timmins bilden könnte. Die Herausforderung bestand darin, ein Verfahren zu entwickeln, das den natürlich vorkommenden Prozess der Kohlenstoffabsorption beschleunigt. Canada Nickel hat ein einfaches aktives Verfahren entwickelt, bei dem die beim Mahlen anfallenden Abraumhalden verwendet werden und eine konzentrierte CO 2 -Quelle für einen kurzen Zeitraum injiziert wird. Dieses neuartige Verfahren zur beschleunigten Karbonisierung von Mineralien wird als In Process Tailings Carbonation oder IPT Carbonation bezeichnet, bei dem CO 2 geologisch fixiert wird, während sich die Tailings noch im Verarbeitungskreislauf befinden, und nicht erst, nachdem sie endgültig abgelagert wurden.

Obwohl das IPT-Karbonisierungsverfahren von Canada Nickel nur im Labormaßstab und an einer begrenzten Anzahl von Proben demonstriert wurde, ist das Unternehmen der Ansicht, dass dieses Verfahren aufgrund seiner relativen Einfachheit mit der Verfügbarkeit von konzentrierten (statt atmosphärischen) CO 2 -Quellen aufgestockt werden könnte. Dieses CO 2 könnte durch die nachgeschaltete Verarbeitung von Crawford-Konzentraten, eine breite Palette industrieller Verarbeitungsprozesse, die Produktion von grünem Wasserstoff, Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung oder die Stromerzeugung aus Erdgas bereitgestellt werden. Das Verfahren zeigt deutlich das Potenzial, NetZero-NickelTM und NetZero-KobaltTM für die EV-Industrie, NetZero-EisenTM und Chrom für die Edelstahlindustrie zu produzieren und während des Prozesses erhebliche Kohlenstoffgutschriften zu erzeugen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bedarf an einer konzentrierten CO 2 Quelle für diesen Prozess und das beträchtliche CO 2 Abscheidungspotenzial seines ultramafischen Grundstücks die Grundlage für einen ganzen kohlenstofffreien Industriecluster in der Region Timmins bilden könnten.

Einfach fantastisch und die Aktie ist günstig wie lange nicht mehr. Der Chart hat nun unser unteres Kursziel von 1,25-1,50 XAD erreicht und wir sehen auch aufgrund der guten Nachrichten einen Wendepunkt aufziehen. Mutige steigen bei Canada Nickel ein! Wir sehen als erstes Kursziel 4 CAD.

Quelle: Stockcharts.com

Todeskreuz für Gold? Sicherlich nicht! Wir sehen Gold als total überverkauft an und man sollte dringend auf den günstigen Niveaus zulangen. Auch zulangen sollte man bei Goldproduzenten wie Caledonia Mining die mit tollen Neuigkeiten aufwarten:

Quelle: Frank Holmes U.S. Gold Kommentare

Der größte Goldproduzent Simbabwes Caledonia Mining Corporation Plc unterschriebe eine Vereinbarung zum Kauf der Bilboes Gold Limited, der Muttergesellschaft, die über ihre simbabwische Tochtergesellschaft Bilboes Holdings (Private) Limited das Bilboes-Goldprojekt in Simbabwe besitzt, für einen Gesamtbetrag von 5.123.044 Caledonia-Aktien, die etwa 28.5 Prozent des vollständig verwässerten Eigenkapitals von Caledonia und eine 1-Prozent-Nettoschmelzlizenzgebühr ("NSR") auf die Einnahmen des Projekts (die "Transaktion") abschließen konnte. Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs an der NYSE American von 10,40 $ pro Aktie beträgt der Wert der neuen Aktien, die als Gegenleistung ausgegeben werden, derzeit 53.279.658 $.

Caledonia Mining im Interview mit Commodity-TV:

Höhepunkte

Bilboes ist eine große, hochgradige Goldlagerstätte, die sich etwa 75 km nördlich von Bulawayo, Simbabwe, befindet. In der Vergangenheit wurde sie in begrenztem Umfang im Tagebau abgebaut.

Das Projekt verfügt über NI43-101-konforme nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,29 g/t sowie gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,89 g/t. Das Projekt hat seit 1989 etwa 288.000 Unzen Gold produziert.

Eine von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie (die "DRA-Machbarkeitsstudie") weist auf das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau hin, die bei einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren durchschnittlich 168.000 Unzen pro Jahr produzieren könnte.

Caledonia wird eine eigene Machbarkeitsstudie durchführen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln und die Rendite für die Aktionäre zu optimieren. Ein Ansatz, der in Betracht gezogen wird, ist eine stufenweise Erschließung, die die anfänglichen Kapitalinvestitionen minimieren und die Notwendigkeit einer Finanzierung durch Dritte reduzieren würde.

Vor dem Abschluss der Transaktion wird Caledonia eine Vereinbarung mit Bilboes Holdings treffen, damit der Oxidationsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, wobei davon ausgegangen wird, dass Bilboes Holdings innerhalb von sechs Monaten wieder einen rentablen Betrieb aufnehmen wird. Dies hat auch den Vorteil, dass die Haupterschließung des Projekts vorweggenommen werden kann.

Die Transaktion ist an mehrere Bedingungen geknüpft:

dass Bilboes Holdings von den simbabwischen Behörden die Bestätigung erhält, dass das Unternehmen während der Lebensdauer der Mine Gold direkt exportieren und 100 % der Verkaufserlöse in US-Dollar einbehalten kann, ohne dass die Goldeinnahmen in US-Dollar in die Landeswährung umgetauscht werden müssen und eine Vereinbarung mit den simbabwischen Behörden und/oder einem unabhängigen Stromerzeuger über die künftige Verfügbarkeit einer ausreichend zuverlässigen und erschwinglichen Stromversorgung für das Projekt oder eine entsprechende Bestätigung von diesen.

Quelle: Caledonia Mining - Blanket Mine Nachtaufnahme

Das Unternehmen zahlt weiter eine quartalsweise Dividende und die jährliche Rendite liegt derzeit bei rund 5%.

Die Zukunftsaussichten sind top und man entwickelt sich von einem 80.000 Unzen Ein-Projektunternehmen hin zu rund 300.000 Unzen Jahresproduktion in dann 3 verschiedenen Projekten, denn neben Bilboes mit rund 170.000 Unzen pro Jahr sollte man Maligreen nicht vergessen das dann auch gut ist für 50.000 Unzen Goldproduktion im Jahr ab 2027/2028.

Damit dürfte dann auch klar sein, wo die Reise für die Dividende hingeht, nämlich nach Norden!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: GB00B1XZS820,XD0002747026,JE00BF0XVB15,CA13515Q1037,CA02075X1033