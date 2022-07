WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Gas/Putin:



"Das alles bedeutet, dass Deutschland vor einem harten und vielleicht kalten Winter steht. Auch wenn es keiner hören will und sich jeder darüber aufregt, aber es wird nichts helfen: Alle - Industrie, Behörden und die Haushalte - werden Energie sparen müssen. Das ist nicht schön, muss aber dann wohl so sein. Das liegt - und das darf man ruhig wiederholen - auch am kapitalen Fehler der Vergangenheit, den Angela Merkel und Co. begingen. Indem sie das Land vom russischen Gas abhängig gemacht hatten. Auch dann noch, als längst klar war, dass Putin mehr Diktator ist als ein Partner, mit dem man Verträge haben sollte, die einen erpressbar machen."/yyzz/DP/he