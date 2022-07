LONDON (ots) -- GKN Powder Metallurgy (GKN PM) will seinen Anteil am Markt für Elektrofahrzeuge in Europa und Nordamerika erhöhen und steigt in die Produktion von Dauermagneten ein.- Als weltweit führender Hersteller von Metallpulvern und -teilen ist das Unternehmen hervorragend positioniert und profitiert von seiner umfassenden Erfahrung als Zulieferer der Automobilindustrie, seinen bestehenden OEM-Partnerschaften, seinen etablierten Herstellungsverfahren sowie seiner globalen und kundennahen Produktionspräsenz.- Darüber hinaus sind erhebliche Investitionen geplant, um bis 2024 eine Produktionskapazität von bis zu 4.000 Tonnen Dauermagneten pro Jahr für den Elektrofahrzeugmarkt zu erreichen.GKN Powder Metallurgy (GKN PM), der weltweit führende Anbieter von Metallpulver-Lösungen, steigt in den Markt für Dauermagnete für Elektrofahrzeuge ein und begegnet damit den Versorgungsengpässen der Branche: Die Permanentmagnete sind ein entscheidendes Bauteil von Motoren für Elektrofahrzeuge - GKN PM (https://gknpm.com/) ist hervorragend positioniert, um die steigende Nachfrage stabil und lokal zu decken.Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung im Automobilbereich und kennt als Liefer- und Innovationspartner von OEMs und Tier-1-Zulieferern der Automobilbranche die Herausforderungen in der Lieferkette, die sich aus dem exponentiellen Wachstum des Markts für Elektrofahrzeuge ergeben. GKN PM wird mit seinen Branchenkenntnissen und den bestehenden Produktionsverfahren und Fertigungskapazitäten in Nordamerika und Europa die dringend benötigte Stabilität in die Versorgung mit Dauermagneten bringen.Bei der Produktentwicklung hat das Unternehmen entscheidende Fortschritte erzielt und tritt nun in die Phase der Industrialisierungsplanung ein. In den Innovationszentren für Metallpulver in Cinnaminson (New Jersey, USA) und die Herstellung von Sintermetall im nordrhein-westfälischen Radevormwald arbeitet ein spezialisiertes Projektteam, das Experten verschiedener Disziplinen zusammenbringt.Diego Laurent, CEO von GKN PM, erläutert:"Diese strategische Entscheidung wird vor allem von unserem Verständnis der Herausforderungen getragen, welche die Automobilindustrie heute sowie in Zukunft bewältigen muss. Dabei stellt die notwendige Stabilität in der Fertigung ein ständiges Problem dar. Hier können wir mit unserem Fachwissen und unserer weltweiten Präsenz eine verlässliche und solide Lösung bieten.Als führender und vielfach bewährter Anbieter von Metallpulvern und -komponenten verfügen wir bereits über skalierbare Produktionskapazitäten. Wir werden unsere gut etablierten Verfahren und Fähigkeiten nutzen, um diese an die Anforderungen der Produktion von Dauermagneten anzupassen.Automobilhersteller sind auf der Suche nach einer zuverlässigen, lokalen Versorgung. Unser Ziel ist es, bis 2024 über eine Kapazität für 4.000 Tonnen Dauermagneten zu verfügen. Damit werden wir den Markt für Elektromobilität zukünftig wesentlich mitgestalten."Der Einstieg in den Markt für Dauermagnete für Elektrofahrzeuge untermauert das unternehmensweite Engagement von GKN PM für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen verfolgt ehrgeizige Umweltziele, zu denen auch das Erreichen von Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 in allen Betriebsstätten weltweit zählt. Damit trägt das Unternehmen zu einer verantwortungsvolleren und nachhaltigeren Zukunft für alle bei.Weitere Informationen zu den Fähigkeiten von GKN PM im Bereich Dauermagnete für den Elektrofahrzeugmarkt finden Sie unter gknpm.com/magnets.###Über GKN Powder MetallurgyGKN Powder Metallurgy löst durch branchenführende Pulvermetallurgie-Technologie komplexe Herausforderungen in den Automobil- und Industriemärkten. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Pulvermetallwerkstoffen, Bauteilen, Anwendungen und Lösungen für Elektromotoren. GKN Powder Metallurgy vereint mit GKN Powders/Hoeganaes, GKN Sinter Metals und GKN Additive/Forecast3D drei fokussierte Geschäftsbereiche unter einer Marke, um Materialentwicklung, hochpräzise Pulvermetalllösungen und 3D-Druck von Metall und Kunststoffen anzubieten. Das Unternehmen setzt sich für nachhaltige Ziele ein, indem es führendes Fachwissen im Bereich Pulvermetall, innovative Technik und umfassende Prozesserfahrung bereitstellt, um Ideen in die Produktion umzusetzen. Zusammen beschäftigt GKN Powder Metallurgy mehr als 6.600 innovative Denker an 29 Standorten und setzt damit sein globales Technologienetzwerk auf den höchsten Standard.gknpm.com | LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/gknpowdermetallurgy)Pressekontakt:MedienkontaktGKN Powder MetallurgyChristiaan Klaus, Marketing Manager - Europachristiaan.klaus@gknpm.comOriginal-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152041/5279024