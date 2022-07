DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. Juli

=== 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 2Q, Stockholm *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,9 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,6 zuvor: 52,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,0 zuvor: 53,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,0 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 3Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,8 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juli 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,2 zuvor: 52,7 - AT/Telekom Austria AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Wien - EU/Ratingüberprüfungen für Bosnien und Herzegowina (Moody's), Ungarn (Fitch), Irland (Fitch), Polen (Fitch) Ukraine (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

